BM Ã¶nÃ¼nde oturma eylemi yapÄ±yordu: Derya'dan haber alÄ±namÄ±yor

Ä°ran'da ailesinden gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ÅŸiddetten kaÃ§arak TÃ¼rkiye'ye gelen ve Ankara'da BM Ã¶nÃ¼nde oturma eylemi yapan Derya'dan 2 gÃ¼ndÃ¼r haber alÄ±namÄ±yor.

Burcu YILDIRIM

Ankara

Ä°ran'da ailesinden gördüÄŸü ÅŸiddetten kaçarak Türkiye'ye gelen Derya, üçüncü bir ülkeye gitmek için yaklaÅŸÄ±k bir aydÄ±r Ankara'da bulunan BirleÅŸmiÅŸ Milletler Mülteciler Yüksek KomiserliÄŸi (UNHRC) önünde oturma eylemi yapÄ±yordu. Polis tarafÄ±ndan götürüldüÄŸü söylenen Derya'dan iki gündür haber alÄ±namÄ±yor.

Evrensel'in gündeme getirdiÄŸi Derya'nÄ±n eylemi üzerine birçok kadÄ±n derneÄŸi ve hukukçular harekete geçmiÅŸti. Derya'nÄ±n üçüncü bir ülkeye gönderilmesi için çeÅŸitli giriÅŸimlerde bulunulurken, Derya da soÄŸuk hava koÅŸullarÄ±na raÄŸmen oturma eylemini sürdürüyordu. Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Göç Ä°daresi Genel MüdürlüÄŸü'nün hafta baÅŸÄ±nda sÄ±ÄŸÄ±nma evine yerleÅŸtirme talebini daha önce sÄ±ÄŸÄ±nma evinde gördüÄŸü ÅŸiddet nedeniyle reddeden ve Türkiye'de can güvenliÄŸi olmadÄ±ÄŸÄ± için bir an önce gitmek isteyen Derya'ya, oturmaya devam etmesi halinde polisler tarafÄ±ndan götürüleceÄŸi söylenmiÅŸti. Bu uyarÄ±dan bir gün sonra Derya'dan haber alÄ±namadÄ±. Evrensele bilgi veren Ankara Barosu avukatÄ± AyÅŸe Çelik, BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in, Ä°nsan KaynaÄŸÄ± GeliÅŸtirme VakfÄ±'nÄ±n (Ä°KGV) ve Göç Ä°daresi'nin konu ilgili bilgisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Ä°ran'dan ÅŸiddetten kaÃ§an Derya: TÃ¼rkiye'de can gÃ¼venliÄŸim yok

Polisin götürdüÄŸü iddiasÄ± üzerine Derya'yÄ± emniyette aradÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Çelik, herhangi bir sÄ±ÄŸÄ±nma evine yerleÅŸtirildiÄŸi takdirde Derya'nÄ±n telefonunu kullanabileceÄŸini dile getirdi. Çelik, ilgili kurumlardan bilgi alamadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, “Derya'nÄ±n oturma eylemi yaptÄ±ÄŸÄ± BirleÅŸmiÅŸ Milletler Mülteciler Yüksek KomiserliÄŸi yakÄ±nlarÄ±ndaki YÄ±ldÄ±z Karakolu'ndan ulaÅŸamadÄ±k. Emniyetten de Derya ile ilgili bilgi yok. Åžu an ilçe karakollarÄ±na bakÄ±yoruz. UmarÄ±m Ä°dari Gözetim Merkezi'ne götürmemiÅŸlerdir” diye konuÅŸtu. Uzun süredir dÄ±ÅŸarÄ±da beklediÄŸi ve saÄŸlÄ±klÄ± beslenemediÄŸi için de saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± yaÅŸayan Derya, sÄ±k sÄ±k hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±yordu.

BM, ÅŸiddetten kaÃ§an Ä°ranlÄ± Derya'ya sÄ±rtÄ±nÄ± dÃ¶nÃ¼yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 KasÄ±m 2018 17:22

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