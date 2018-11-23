Osman Kavala dosyasÄ±nÄ±n ilk sahibi firari savcÄ± Muammer AkkaÅŸ

Osman Kavala soruÅŸturmasÄ±nÄ± baÅŸlatan ismin, firari SavcÄ± Muammer AkkaÅŸ olduÄŸu kesinleÅŸti. AkkaÅŸ, Bilal ErdoÄŸan iÃ§in de gÃ¶zaltÄ± kararÄ± vermiÅŸti.

Osman Kavala soruÅŸturmasÄ±nÄ± baÅŸlatan ismin, firari SavcÄ± Muammer AkkaÅŸ olduÄŸu dosya numaralarÄ±yla kesinleÅŸti. SavcÄ± AkkaÅŸ, Bilal ErdoÄŸan hakkÄ±nda da gözaltÄ± kararÄ± vermiÅŸti.

T24’ten Gökçer TahincioÄŸlu’nun haberine göre; Ä°ÅŸ Ä°nsanÄ± Osman Kavala’nÄ±n 1 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süredir tutuklu bulunduÄŸu, geçen hafta yapÄ±lan operasyonla gözaltÄ±na alÄ±nan 13 kiÅŸiden YiÄŸit AksakoÄŸlu’nun tutuklandÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturmayÄ± baÅŸlatan ismin, 17/25 AralÄ±k sürecinden sonra meslekten ihraç edilen ve hakkÄ±nda tutuklama kararÄ± verilmeden önce yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaçan eski SavcÄ± Muammer AkkaÅŸ olduÄŸu dosya numaralarÄ±yla kesinleÅŸti.

AkkaÅŸ’Ä±n 20 Haziran 2013’te, Gezi eylemleriyle ilgili Kavala ve oyuncu Mehmet Ali Alabora’nÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu isimler hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±, soruÅŸturma kapsamÄ±nda geriye dönük telefon dökümlerini istediÄŸi anlaÅŸÄ±ldÄ±.

AkkaÅŸ’Ä±n dosyasÄ±, savcÄ±lÄ±kta, 2013/1120 esas numarasÄ±na kaydedildi. AkkaÅŸ, bu dosya üzerinden Kavala ve diÄŸer isimlerin geçmiÅŸe dönük telefon dökümlerinin ve örgütsel iliÅŸkilerinin incelenmesi talimatÄ±nÄ± verdi. AynÄ± isimlerin telefonlarÄ±nÄ±n Haziran 2013’ten itibaren dinlemeye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±. Bu süreçte dosya geniÅŸledi, BeÅŸiktaÅŸ ÇarÅŸÄ± Grubu’nda yer alan isimler dahil, çok sayÄ±da kiÅŸi soruÅŸturma kapsamÄ±na alÄ±ndÄ±.

2014’TE ESAS NUMARASI DEÄžÄ°ÅžTÄ°

2014’te dinlemeler sona erdikten sonra dosya parçalara ayrÄ±ldÄ±. AynÄ± dönemde 17/25 AralÄ±k sürecinden sonra görevden alÄ±nan AkkaÅŸ’Ä±n baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± dosya da yeni esas numarasÄ± aldÄ±. Dosya, 2014/40852 esas numarasÄ±nÄ± aldÄ±.

AYNI DOSYADAN Ä°ÅžLEM

Kavala ve geçen hafta gözaltÄ±na alÄ±nan 13 kiÅŸi hakkÄ±ndaki soruÅŸturmanÄ±n da bu dosya üzerinden yürüdüÄŸü netleÅŸti. Ä°stanbul BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’nca Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü’ne gönderilen yazÄ±da, gözaltÄ± ve arama kararlarÄ±nÄ±n 2014/40852 esas sayÄ±lÄ± soruÅŸturma dosyasÄ±yla ilgili verildiÄŸi belirtildi.

AKTAÅž, BÄ°LAL ERDOÄžAN Ä°ÇÄ°N GÖZALTI KARARI VERMÄ°ÅžTÄ°

Firari SavcÄ± AkkaÅŸ, 25 AralÄ±k 2013’te 42 iÅŸ insanÄ± ile ilgili gözaltÄ± kararÄ± vermiÅŸti. GözaltÄ± listesinde ayrÄ±ca CumhurbaÅŸkanÄ± ve AKP Genel BaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n oÄŸlu Bilal ErdoÄŸan da yer almÄ±ÅŸtÄ±. AkkaÅŸ, gözaltÄ± talimatlarÄ± yerine getirilmeyince adliye önünde bildiri daÄŸÄ±tmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Anadolu KÃ¼ltÃ¼r operasyonu: YiÄŸit AksakoÄŸlu tutuklandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 KasÄ±m 2018 17:15

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