'YÄ±l baÅŸÄ±ndan bu yana DiyarbakÄ±râ€™da 1119 kadÄ±n ÅŸiddete uÄŸradÄ±'

Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi ve DiyarbakÄ±r Barosu kadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddet raporlarÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. BÃ¶lgede bir yÄ±lda 62 kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) DiyarbakÄ±r Åžubesinin KadÄ±n Komisyonu Bölge illerine dair son bir yÄ±lda kadÄ±na yönelik yaÅŸanan ÅŸiddetle ilgili hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporu açÄ±kladÄ±. Erkeklerin kadÄ±na yönelik ÅŸiddet raporuna göre; son bir yÄ±lda 9’u intihar olmak üzere 62 kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti. 19 kadÄ±n ise yaralandÄ±.

Ä°HD DiyarbakÄ±r Åžubesinde yapÄ±lan basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okuyan KadÄ±n Komisyonu Üyesi Derya YÄ±ldÄ±rÄ±m, kadÄ±na yönelik ÅŸiddette ciddi bir artÄ±ÅŸÄ±n olduÄŸunu belirterek, nedenini ise kadÄ±na ÅŸiddete karÅŸÄ± yaptÄ±rÄ±mcÄ± politikalarÄ±n uygulanmamasÄ± olarak ifade etti.

'YARGIYLA ÅžÄ°DDET ARTIYOR'

YÄ±ldÄ±rÄ±m, “YargÄ±ya intikal eden kadÄ±na yönelik ÅŸiddet, cinsel taciz ve cinsel saldÄ±rÄ± dosyalarÄ±nda etkili soruÅŸturmalarÄ±n yürütülmediÄŸine, çok sayÄ±da dosyanÄ±n yargÄ± eliyle sürüncemede bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na, hâlâ kadÄ±na yönelik ÅŸiddet davalarÄ±nda erkek failin haksÄ±z tahrik, iyi hal indiriminden yararlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na tanÄ±klÄ±k etmekteyiz" diyen YÄ±ldÄ±rÄ±m devletin ve yargÄ±nÄ±n ÅŸiddeti ödüllendirdiÄŸine dikkat çekti. YÄ±ldÄ±rÄ±m "Mevcut durumun önüne geçmek bir yana yeni ÅŸiddet, cinayet ve tecavüze teÅŸvik niteliÄŸinde kararlarla erkek vahÅŸeti her geçen gün artmaktadÄ±r” dedi.

‘ÅžÄ°DDET SONLANANA DEK MÜCADELE EDECEÄžÄ°Z’

KadÄ±nlarÄ±n zor dönemden geçtiÄŸini belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, “Dünyada ve ülkemizde büyük altüst oluÅŸlarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±, ataerkil devletlerin tarih sahnesinde birbirlerine karÅŸÄ± tekrar üstünlük kurmak adÄ±na milyonlarca insanÄ±n katliamlara ve sürgünlere maruz bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, kadÄ±nlarÄ±n ve çocuklarÄ±n tecavüze uÄŸradÄ±ÄŸÄ±, mülteci olarak yerinden edilen binlerce insanÄ±n olduÄŸu ve göçmeye maruz bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± karanlÄ±k günlerdir. Biz insan haklarÄ± savunucusu kadÄ±nlar, kadÄ±na yönelik her türlü ÅŸiddet ve ayrÄ±mcÄ± politikalar sonlanana dek mücadelemize kararlÄ±lÄ±kla devam edeceÄŸiz” diye konuÅŸtu.

BÖLGE’DE ÅžÄ°DDET RAKAMLARI

2017-2018 arasÄ±nda kadÄ±na yönelik ÅŸiddet raporunu açÄ±klayan Ä°HD KadÄ±n Komisyonu Üyesi, Yüksel Aslan Acer ise Bölge’de aile içi ve toplumsal alanda gerçekleÅŸen kadÄ±na yönelik erkek ÅŸiddeti sonucu, Antep’te,12, DiyarbakÄ±r’da 8, MaraÅŸ’ta 9, Batman’da 4, IÄŸdÄ±r’da 4, AdÄ±yaman’da 3, Mardin’de 3, Urfa’da 3, Kars’ta 2, Van’da 1, Malatya’da 1, ElazÄ±ÄŸ’da 1, MuÅŸ’ta 1, Ardahan’da 1 olmak üzere 53 kadÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini söyledi.

Raporda ÅŸiddet verileri nedenleri ÅŸu ÅŸekilde açÄ±klandÄ±: Öldürülen 53 kadÄ±ndan 27’si ateÅŸli silahlarla, 10’u kesici ve delici silahlarla, 4 kadÄ±n darbedilerek ve 2 kadÄ±n tespit edilemeyen bir ÅŸekilde hayatÄ±nÄ± kaybederken, 4 kadÄ±n ateÅŸli silah sonucu 5 kadÄ±n kesici silahlar ve 10 kadÄ±n darbedilerek yaralandÄ±. Kamusal alanda erkek ÅŸiddeti sonucu 2 kadÄ±n ateÅŸli silahlarla, 4 kadÄ±n kesici delici silahlarla 2 kadÄ±n darbedilerek, 2 kadÄ±n tespit edilemeyen bir ÅŸekilde hayatÄ±nÄ± kaybetti. Raporda ayrÄ±ca 9 kadÄ±nÄ±n ise intihar sonucu hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi.

‘YIL BAÅžINDAN BU YANA DÄ°YARBAKIR’DA 1119 KADIN ÅžÄ°DDETE UÄžRADI’

DiyarbakÄ±r Barosu KadÄ±n HaklarÄ± DanÄ±ÅŸma ve Uygulama Merkezi 25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddete KarÅŸÄ± UluslararasÄ± DayanÄ±ÅŸma Günü dolayÄ±sÄ±yla adliye önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

FotoÄŸraf: Evrensel

KadÄ±nlar adÄ±na basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± Av. Gamze YalçÄ±n gerçekleÅŸtirdi. Türkiye’de 6284 sayÄ±lÄ± kanunun kadÄ±nlara yönelik ÅŸiddeti önleme de önemli bir mekanizmalardan biri olduÄŸunu ancak adli ve idari mercilerinin uygulamada isteksiz davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren YalçÄ±n, 2018 yÄ±lÄ±nda DiyarbakÄ±r Barosuna 1119 kadÄ±nÄ±n ÅŸiddet ÅŸikayeti ile baÅŸvurduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

BaÅŸvuran kadÄ±nlarÄ±n 606’sÄ± fiziksel ÅŸiddete, 630’u sözlü ÅŸiddete, 609’u duygusal ÅŸiddete, 600’ü ekonomik ÅŸiddete, 272’si kültürel ÅŸiddete, 505’i tehdide ve 245’i cinsel ÅŸiddete maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± beyan etti.

"Bu tablo bile tek baÅŸÄ±na kadÄ±na yönelik ÅŸiddetin ulaÅŸmÄ±ÅŸ olduÄŸu vahim boyutlarÄ± göstermektedir" diyen YalçÄ±n “KadÄ±na yönelik ÅŸiddetin hÄ±z kesmeden devam ettiÄŸi Türkiye’de biz kadÄ±nlar, kadÄ±na yönelik ÅŸiddetin politik olduÄŸunu vurguluyor, ÅŸiddetin ortadan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir dünya yaratabilme gücüne sahip olduÄŸumuzu biliyoruz ve ÅŸiddet karÅŸÄ±sÄ±nda susmuyoruz. Bu nedenle kadÄ±na yönelik ÅŸiddetin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için her alanda mücadele edeceÄŸimizi bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.” dedi. (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 KasÄ±m 2018 17:23

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