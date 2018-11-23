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Afganistan'da camiye intihar saldÄ±rÄ±sÄ±
23 KasÄ±m 2018 16:55
Birinci Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki camide dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 10 asker yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Afganistan'Ä±n Host vilayetinde bulunan Birinci Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki camide cuma namazÄ± sÄ±rasÄ±nda düzenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 10 askerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.
AA muhabirine açÄ±klamada bulunan Host ValiliÄŸi Sözcüsü Taleb Mangal, saldÄ±rganÄ±n, komutanlÄ±ktaki camide cuma namazÄ± sÄ±rasÄ±nda üzerine yerleÅŸtirdiÄŸi bombayÄ± patlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.
SaldÄ±rÄ±da 10 askerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirten Mangal, 15 askerin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
YaralÄ±lardan bazÄ±larÄ±nÄ±n durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu öÄŸrenilirken saldÄ±rÄ±yÄ± henüz üstlenen olmadÄ±. (AA)
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