Ã‡evrimiÃ§i TÃ¼rk eserleri kÃ¼tÃ¼phanesine TÃ¼rkiyeâ€™den eriÅŸilemeyecek

Kazakistan CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n duyurduÄŸu TÃ¼rk eserleri Ã§evrimiÃ§i kÃ¼tÃ¼phanesine TÃ¼rkiye'den eriÅŸelemeyecek. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sansÃ¼rlÃ¼ Wikipedia'da yer alacak.

Kazakistan CumhurbaÅŸkanÄ± Nursultan Nazarbayev, 2019 yÄ±lÄ±nda baÅŸkent Astana’da Dünya Türkoloji Kongresi’nin düzenleneceÄŸini duyurdu. Nazarbayev, Wikipedia’da ortak Türk eserleri çevrimiçi kütüphanesini oluÅŸturmayÄ± da planladÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Ancak Türkiyeli kullanÄ±cÄ±lar bu kütüphaneye bu günkü ÅŸartlarda eriÅŸemeyecek. Çünkü Wikipedia Türkiye’de sansürlü.

Kazakistan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± internet sitesinde yayÄ±nlanan “Büyük bozkÄ±rÄ±n yedi kenarÄ±”isimli makalesinde Türk DünyasÄ±’na yönelik çalÄ±ÅŸmalara aÄŸÄ±rlÄ±k vereceklerini kaydeden Nazarbayev, “GeçmiÅŸten Günümüze Türk Medeniyeti “ olarak isimlendirilen proje için çeÅŸitli etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.

Türk DünyasÄ±’nÄ±n desteÄŸiyle Wikipedia’da ortak Türk eserleri çevrimiçi kütüphanesini oluÅŸturmayÄ± da planladÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden Nazarbayev, Kazakistan’Ä±n Türklerin ata yurdu olduÄŸuna dikkat çekerek diÄŸer ülke ve bölgelerdeki tarihi süreçlere önemli katkÄ±da bulunan Türk aÅŸiret ve halklarÄ±nÄ±n dünyanÄ±n farklÄ± yerlerine buradan gittiÄŸini belirtti. Türkistan’Ä±n yeni eyalet merkezi olarak tanÄ±tÄ±lmasÄ± çerçevesinde kentin uluslararasÄ± arenada daha da bilinir hale gelmesi için çaba göstereceklerini kaydeden Kazak lider, Kazakistan’Ä±n kadim ÅŸehrinin sadece Kazak halkÄ±nÄ±n manevi merkezi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± buranÄ±n aynÄ± zamanda tüm Türk DünyasÄ± için de kutsal bir yer olduÄŸunu ifade etti.

Nazarbayev, geçtiÄŸimiz haziran ayÄ±nda imzaladÄ±ÄŸÄ± bir genelge ile Güney Kazakistan eyaletinin adÄ±nÄ±n Türkistan olarak deÄŸiÅŸtirilmesine ve eyalet merkezinin Türkistan kentine taÅŸÄ±nmasÄ±na onay vermiÅŸti.

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