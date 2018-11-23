Ä°zmir'de Ã–ykÃ¼'ye bÃ¼yÃ¼k donÃ¶r desteÄŸi

3,5 yaÅŸÄ±ndaki lÃ¶semi hastasÄ± Ã–ykÃ¼ iÃ§in Ä°zmirliler seferber oldu. BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ve TÃ¼m Bel-Sen'in Ã§aÄŸrÄ±sÄ± ile yÃ¼zlerce kiÅŸi kan Ã¶rneÄŸi verdi.

Ä°zmir'de yaÅŸayan Eylem ve ÇaÄŸdaÅŸ YazÄ±cÄ± çiftinin 3,5 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zlarÄ± Öykü Arin'e nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) tanÄ±sÄ± konulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri SendikasÄ± (Tüm Bel-Sen) kan örneÄŸi verilmesi ve donör olunmasÄ± için çaÄŸrÄ±da bulundu. Yüzlerce kiÅŸi, BüyükÅŸehir Belediyesi önündeki KÄ±zÄ±lay kan baÄŸÄ±ÅŸÄ± aracÄ±na giderek, kan verdi.

Minik Öykü Arin'e nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi tanÄ± konulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, baba ÇaÄŸdaÅŸ YazÄ±cÄ±'nÄ±n eski çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesinin personeli ile baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yürüttüÄŸü Tüm Bel-Sen, kan baÄŸÄ±ÅŸÄ± kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±.

Konak MeydanÄ±'na belediye binasÄ± önüne getirilen KÄ±zÄ±lay kan baÄŸÄ±ÅŸÄ± aracÄ± önünde uzun kuyruk oluÅŸtu. Birçok kiÅŸi kan vermek için sÄ±raya girdi. Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi Genel Sekreteri BuÄŸra Gökçe de kan baÄŸÄ±ÅŸÄ± kampanyasÄ±na katÄ±ldÄ±. Gökçe, yaklaÅŸÄ±k 28 bin kiÅŸiden oluÅŸan Ä°zmir BüyükÅŸehir ailesi olarak kampanyaya destek verdiklerini belirterek, "EvladÄ±mÄ±za destek olmak için buradayÄ±z. Öykü evladÄ±mÄ±zdan yola çÄ±karak, birçok çocuk için de can acÄ±tacak çok az rastlanÄ±r ÅŸeyler söz konusu olabilir. Biz istiyoruz ki hiçbir evladÄ±mÄ±zÄ±n canÄ± yanmasÄ±n, kimsenin baÅŸÄ±na umulmadÄ±k felaketler gelmesin. Hiçbir anne ve baba evladÄ±nÄ±n acÄ±sÄ± ile sÄ±nanmasÄ±n. Belediye çalÄ±ÅŸanlarÄ± olarak adÄ±m atabilirsek, ülkede umut bekleyen baÅŸka çocuklara da ulaÅŸabilirsek bundan büyük mutluluk duyarÄ±z" diye konuÅŸtu.

DONÖR OLMA ÇAÄžRISINDA BULUNDU

Herkesin kan baÄŸÄ±ÅŸÄ± yapmasÄ± gerektiÄŸine dikkat çeken BuÄŸra Gökçe, "Tüm emekçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± bu önemli faaliyete destek vermeye davet ediyoruz. Ä°zmir ve ülkenin tüm duyarlÄ± vatandaÅŸlarÄ±nÄ± ülkenin evlatlarÄ±na sahip çÄ±kmaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz. Bizim kanÄ±mÄ±z bir küçük çocuÄŸun kurtulmasÄ±na vesile olabilir. Belki de bu bizim çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸÄ±na gelebilir. Bugünkü adÄ±m küçük ama umuyorum ki dev bir adÄ±m olur ve birçok çocuÄŸun canÄ± kurtulur, geleceÄŸe umutlu olarak bakar" dedi.

FotoÄŸraf: DHA

KIZILAY ARACI TÜM GÜN KONAK'TA OLACAK

Ä°ZELMAN Genel Müdürü Hüseyin KÄ±rmÄ±zÄ± da "Ä°zmir'in güzel insanlarÄ± Öykü için seferber oldu. Biz de BüyükÅŸehir Belediyesi camiasÄ± olarak kan vermeye geldik. KanÄ±mÄ± verdim, umarÄ±m uygun bir donör bulunur ve Öykü kÄ±zÄ±mÄ±z saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸur" diye konuÅŸtu.

BüyükÅŸehir Belediyesi Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± BarÄ±ÅŸ KarçÄ± ise sadece Öykü için deÄŸil herkes için kan vermek gerektiÄŸini vurguladÄ±. KampanyanÄ±n birilerine faydalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen KarcÄ±, yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmanÄ±n bir baÅŸlangÄ±ç olduÄŸunu söyledi. KÄ±zÄ±lay Kan BaÄŸÄ±ÅŸÄ± aracÄ± tüm gün BüyükÅŸehir Belediyesi önünde olacak. (DHA)

3,5 yaÅŸÄ±ndaki Ã–ykÃ¼ ilik baÄŸÄ±ÅŸÄ± ile hayata tutunmayÄ± bekliyor

FotoÄŸraf: DHA

FotoÄŸraf: DHA

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