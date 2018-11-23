Flormar iÅŸÃ§ilerinden 25 KasÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Gebze KadÄ±n Platformu, sendikaya Ã¼ye olduklarÄ± iÃ§in iÅŸten atÄ±lan ve direniÅŸe geÃ§en Flormar iÅŸÃ§ilerini ziyaret etti.

Gebze KadÄ±n Platformu, Petrol-Ä°ÅŸ’e üye olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±lan ve direniÅŸe geçen Flormar iÅŸçilerini ziyaret etti, tüm kadÄ±nlara 25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddete KarÅŸÄ± UluslararasÄ± Mücadele Günü’nde dayanÄ±ÅŸma çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

“YoksulluÄŸa, sömürüye, güvencesizliÄŸe, ÅŸiddette karÅŸÄ± 25 KasÄ±m’da alanlardayÄ±z. Flormar iÅŸçisi yalnÄ±z deÄŸildir” pankartÄ±yla açÄ±klama yapan kadÄ±nlar, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Ekonomik ÅŸiddet, iÅŸveren ÅŸiddetini en yakÄ±ndan yaÅŸayan iÅŸçilerle dayanÄ±ÅŸmadayÄ±z. KadÄ±na yönelik ÅŸiddet her yerde var. Ä°ÅŸyerlerinde, evimizde, okulda... Fakat biz de buna karÅŸÄ± sesimizi yükselteceÄŸiz. KadÄ±nlarÄ± 25 KasÄ±m Pazar günü saat 12.00’de Gebze Trafo MeydanÄ±’na bekliyoruz.”

AçÄ±klama sonrasÄ± Ekmek ve Gül’e konuÅŸan Flormar iÅŸçisi bir kadÄ±n da “Tüm kadÄ±nlarÄ± 25 KasÄ±m günü dayanÄ±ÅŸmaya bekliyoruz. Biz Flormar direniÅŸçileri olarak bir araya geliyoruz. EÅŸitsizliÄŸe, haksÄ±zlÄ±ÄŸa, hukuksuzluÄŸa hayÄ±r demek için yaÅŸasÄ±n kadÄ±n dayanÄ±ÅŸmasÄ±” dedi. (Gebze/EVRENSEL)

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