CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a gÃ¶re Ã¼niversiteler 2002 Ã¶ncesine gÃ¶re akademik Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kler bakÄ±mÄ±ndan Ã§aÄŸ atladÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan Ä°stanbul Medeniyet Üniversitesi Merkezi Laboratuvar açÄ±lÄ±ÅŸ töreninde konuÅŸtu. "Biz kalemin kÄ±lÄ±çtan üstün tutulduÄŸu, alimlerin peygamberlerin varisleri olarak görüldüÄŸü bir medeniyetin mensuplarÄ±yÄ±z" diyen ErdoÄŸan, AKP döneminde akademik özgürlüklerin çaÄŸ atladÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

Üniversitelerdeki baskÄ±nÄ±n AKP döneminde ortadan kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri süren ErdoÄŸan, "Türk üniversiteleri her ne kadar imtiyazÄ±nÄ± kaybedenler aksini iddia etseler de 2002 öncesine göre hem altyapÄ± imkanlarÄ± hem de akademik özgürlükler bakÄ±mÄ±ndan çaÄŸ atlamÄ±ÅŸtÄ±r. 28 Åžubat döneminin faÅŸist zihniyetinin üniversitelerimizde sebep olduÄŸu tahribat önemli ölçüde giderilirken üniversitelerin kapÄ±larÄ± tekrar milletin evlatlarÄ±na açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

"Biz kalemin kÄ±lÄ±çtan üstün tutulduÄŸu, alimlerin peygamberlerin varisleri olarak görüldüÄŸü bir medeniyetin mensuplarÄ±yÄ±z" diyen ErdoÄŸan, "Devleti tapulu mallarÄ± gibi gören elitlerin himayelerinde serpilen kimi üniversiteleri adeta militan yetiÅŸtirme kampÄ±na dönüÅŸtüren terör örgütleri buralardan temizlenmiÅŸtir" diye konuÅŸtu.

'NÄ°YE KREDÄ° Ä°STEMÄ°YORSUN?'

Daha önce öÄŸrencilere "Burs deÄŸil kredi al; bedavacÄ±lÄ±ÄŸa alÄ±ÅŸma" diyen ErdoÄŸan "Herkes burs istiyor, evladÄ±m niye kredi istemiyorsun? Krediyi kim müraacat ederse alÄ±yor zaten. Ödemeye gelince zaten faiz yok. SigortalÄ± iÅŸe girdiÄŸin zaman çok düÅŸük taksitlerle ödüyorsun" dedi.

ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'na ve Rami KÄ±ÅŸlasÄ±'na kütüphane yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. (HABER MERKEZÄ°)

'PatronlarÄ±n borÃ§larÄ±nÄ± silenler, Ã¶ÄŸrencilerden geri Ã¶deme istiyor'

ErdoÄŸanâ€™dan Ã¶ÄŸrencilere: Burs deÄŸil kredi al; bedavacÄ±lÄ±ÄŸa alÄ±ÅŸma

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 KasÄ±m 2018 16:14

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