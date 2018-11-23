BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ: TARÄ°Åž direniÅŸinin yanÄ±ndayÄ±z

TARÄ°Åž Zeytin ve ZeytinyaÄŸ FabrikasÄ±ndan GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na üye olduklarÄ± için çÄ±karÄ±lan 7 iÅŸçinin fabrika önündeki direniÅŸi 17. gününde devam etti.

Destek ziyaretlerinin sürdüÄŸü direniÅŸe bugün BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Ä°zmir Åžubesi ile Temsilciler Kurulu katÄ±ldÄ±. “BirleÅŸe birleÅŸe kazanacaÄŸÄ±z, yaÅŸasÄ±n sÄ±nÄ±f dayanÄ±ÅŸmasÄ±, yaÅŸasÄ±n onurlu mücadelemiz” sloganlarÄ±nÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± fabrika önünde BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Ä°zmir Åžube BaÅŸkanÄ± Ali Çeltek iÅŸçilere seslendi. Çeltek, "Anayasal haklarÄ±nÄ± kullanarak sendikalÄ± olan ve iÅŸten atÄ±lan kardeÅŸlerimizin bu sosyal cinayetin tanÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapmaktayÄ±z. Bir tarafta ülkeyi yönetenler demokrasi, özgürlük adÄ± altÄ±nda her ÅŸeyin toz pembe olduÄŸunu söylerken TariÅŸ iÅŸçilerinden bihaber. Bu arkadaÅŸlar ne yaptÄ±, ne dedi? ‘Biz artÄ±k kimsenin iki dudaÄŸÄ± arasÄ±nda çalÄ±ÅŸmak istemiyoruz, toplu sözleÅŸme koÅŸullarÄ±mÄ±z belli olsun, güvenceli çalÄ±ÅŸmamÄ±z olsun’ dedi. BurasÄ± çiftçilerin fabrikasÄ±. Bu arkadaÅŸlar hÄ±rsÄ±zlÄ±k namussuzluk yapmadÄ±, onuruyla çalÄ±ÅŸarak anayasal haklarÄ±nÄ± kullandÄ±lar" dedi.

Metal iÅŸçilerinin ve DÄ°SK üyelerinin TARÄ°Åž iÅŸçilerinin yanÄ±nda olduÄŸunu vurgulayan Çeltek, “SÄ±nÄ±f kardeÅŸlerimizin yasal haklarÄ±na müdahale etmeyin, onlarÄ± istifaya zorlamayÄ±n” diye konuÅŸtu.

Daha sonra Emekli-Sen Konak Åžube ve Demokrasi Dostluk DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi de iÅŸçilere destek ziyaretine geldi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 KasÄ±m 2018 17:40

www.evrensel.net