TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda 5. tur eÅŸleÅŸmeleri belli oldu

FotoÄŸraf: DHA

TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda 5. tur eÅŸleÅŸmeleri belli oldu

    • 23 KasÄ±m 2018 15:01

    Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± 5. tur eÅŸleÅŸmeleri iÃ§in kura Ã§ekimi gerÃ§ekleÅŸtirildi.

    Futbolda Ziraat Türkiye KupasÄ± 5. eleme turu müsabakalarÄ±nÄ±n kura çekimi yapÄ±ldÄ±.

    Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Hasan DoÄŸan Milli TakÄ±mlar Kamp ve EÄŸitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Salonu'nda gerçekleÅŸtirilen kura çekimine, TFF Yönetim ve Ä°cra Kurulu Üyesi Ali DüÅŸmez, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Erhan KamÄ±ÅŸlÄ±, TFF Genel Sekreteri Kadir KardaÅŸ ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim YalçÄ±n ile kulüp temsilcileri katÄ±ldÄ±.

    Kura çekiminde Galatasaray Kulübünden temsilcinin yer almamasÄ± dikkati çekti.

    Çift maç eleme usulüne göre oynanacak bu etapta, 4. eleme turunu geçen 28 takÄ±mÄ±n yanÄ± sÄ±ra Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol BaÅŸakÅŸehir ve Akhisarspor yer alacak.

    SeribaÅŸÄ± takÄ±m uygulamasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bu turda ilk maçlar 4, 5 ve 6 AralÄ±k'ta, rövanÅŸ müsabakalarÄ± ise 18, 19 ve 20 AralÄ±k'ta oynanacak.

    Ziraat Türkiye KupasÄ± 5. eleme turunda eÅŸleÅŸmeler ÅŸöyle:

    Antalyaspor-DarÄ±ca GençlerbirliÄŸi

    Sivas Belediyespor-Trabzonspor

    Çaykur Rizespor-BalÄ±kesirspor Baltok

    Nazilli Belediyespor-Göztepe

    GençlerbirliÄŸi-Hatayspor

    Adana Demirspor-Medipol BaÅŸakÅŸehir

    Boluspor-Van BüyükÅŸehir Belediyespor

    Altay-Kayserispor

    Ümraniyespor-1461 Trabzon

    Menemen Belediyespor-KasÄ±mpaÅŸa

    Fenerbahçe-Giresunspor

    Fatih Karagümrük-Akhisarspor

    Aytemiz Alanyaspor-KahramanmaraÅŸspor

    Bodrum Belediyesi Bodrumspor-MKE Ankaragücü

    Evkur Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor

    Keçiörengücü-Galatasaray. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 KasÄ±m 2018 15:07
    www.evrensel.net
    ETÄ°KETLER TÃ¼rkiye KupasÄ±