FotoÄŸraf: DHA
TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda 5. tur eÅŸleÅŸmeleri belli oldu
Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± 5. tur eÅŸleÅŸmeleri iÃ§in kura Ã§ekimi gerÃ§ekleÅŸtirildi.
Futbolda Ziraat Türkiye KupasÄ± 5. eleme turu müsabakalarÄ±nÄ±n kura çekimi yapÄ±ldÄ±.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Hasan DoÄŸan Milli TakÄ±mlar Kamp ve EÄŸitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Salonu'nda gerçekleÅŸtirilen kura çekimine, TFF Yönetim ve Ä°cra Kurulu Üyesi Ali DüÅŸmez, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Erhan KamÄ±ÅŸlÄ±, TFF Genel Sekreteri Kadir KardaÅŸ ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim YalçÄ±n ile kulüp temsilcileri katÄ±ldÄ±.
Kura çekiminde Galatasaray Kulübünden temsilcinin yer almamasÄ± dikkati çekti.
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak bu etapta, 4. eleme turunu geçen 28 takÄ±mÄ±n yanÄ± sÄ±ra Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol BaÅŸakÅŸehir ve Akhisarspor yer alacak.
SeribaÅŸÄ± takÄ±m uygulamasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bu turda ilk maçlar 4, 5 ve 6 AralÄ±k'ta, rövanÅŸ müsabakalarÄ± ise 18, 19 ve 20 AralÄ±k'ta oynanacak.
Ziraat Türkiye KupasÄ± 5. eleme turunda eÅŸleÅŸmeler ÅŸöyle:
Antalyaspor-DarÄ±ca GençlerbirliÄŸi
Sivas Belediyespor-Trabzonspor
Çaykur Rizespor-BalÄ±kesirspor Baltok
Nazilli Belediyespor-Göztepe
GençlerbirliÄŸi-Hatayspor
Adana Demirspor-Medipol BaÅŸakÅŸehir
Boluspor-Van BüyükÅŸehir Belediyespor
Altay-Kayserispor
Ümraniyespor-1461 Trabzon
Menemen Belediyespor-KasÄ±mpaÅŸa
Fenerbahçe-Giresunspor
Fatih Karagümrük-Akhisarspor
Aytemiz Alanyaspor-KahramanmaraÅŸspor
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-MKE Ankaragücü
Evkur Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor
Keçiörengücü-Galatasaray. (SPOR SERVÄ°SÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 KasÄ±m 2018 15:07