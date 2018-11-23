TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda 5. tur eÅŸleÅŸmeleri belli oldu

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± 5. tur eÅŸleÅŸmeleri iÃ§in kura Ã§ekimi gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Futbolda Ziraat Türkiye KupasÄ± 5. eleme turu müsabakalarÄ±nÄ±n kura çekimi yapÄ±ldÄ±.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Hasan DoÄŸan Milli TakÄ±mlar Kamp ve EÄŸitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Salonu'nda gerçekleÅŸtirilen kura çekimine, TFF Yönetim ve Ä°cra Kurulu Üyesi Ali DüÅŸmez, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Erhan KamÄ±ÅŸlÄ±, TFF Genel Sekreteri Kadir KardaÅŸ ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim YalçÄ±n ile kulüp temsilcileri katÄ±ldÄ±.

Kura çekiminde Galatasaray Kulübünden temsilcinin yer almamasÄ± dikkati çekti.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak bu etapta, 4. eleme turunu geçen 28 takÄ±mÄ±n yanÄ± sÄ±ra Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol BaÅŸakÅŸehir ve Akhisarspor yer alacak.

SeribaÅŸÄ± takÄ±m uygulamasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bu turda ilk maçlar 4, 5 ve 6 AralÄ±k'ta, rövanÅŸ müsabakalarÄ± ise 18, 19 ve 20 AralÄ±k'ta oynanacak.

Ziraat Türkiye KupasÄ± 5. eleme turunda eÅŸleÅŸmeler ÅŸöyle:

Antalyaspor-DarÄ±ca GençlerbirliÄŸi

Sivas Belediyespor-Trabzonspor

Çaykur Rizespor-BalÄ±kesirspor Baltok

Nazilli Belediyespor-Göztepe

GençlerbirliÄŸi-Hatayspor

Adana Demirspor-Medipol BaÅŸakÅŸehir

Boluspor-Van BüyükÅŸehir Belediyespor

Altay-Kayserispor

Ümraniyespor-1461 Trabzon

Menemen Belediyespor-KasÄ±mpaÅŸa

Fenerbahçe-Giresunspor

Fatih Karagümrük-Akhisarspor

Aytemiz Alanyaspor-KahramanmaraÅŸspor

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-MKE Ankaragücü

Evkur Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor

Keçiörengücü-Galatasaray. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 KasÄ±m 2018 15:07

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