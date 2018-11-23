Rusya BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov suikastÄ± iddianamesi hazÄ±rlandÄ±

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'un suikast sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine dair iddianame hazÄ±rlandÄ±.

Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine iliÅŸkin soruÅŸturma tamamlanarak hazÄ±rlanan iddianame mahkemeye gönderildi.

Ä°ddianamede, aralarÄ±nda Fethullah Gülen'in de bulunduÄŸu 28 ÅŸüpheli yer aldÄ±. Listede Gülen'in yanÄ± sÄ±ra Åžerif Ali Tekelan, Emrullah Uslu ve saldÄ±rganÄ±n "örgüt abisi" olduÄŸu iddia edilen Åžahin SöÄŸüt de ÅŸüpheli olarak bulunuyor.

Karlov iddianamesinde ÅŸüpheliler "Anayasal düzeni ihlal", "silahlÄ± terör örgütüne üye olma" ve "terör amaçlÄ± tasarlayarak öldürme" ile suçlandÄ±.

SuikastÄ±n, "Türkiye ve Rusya arasÄ±ndaki iliÅŸkilere yönelik, provokasyon türünde bir eylem" olduÄŸu kaydedildi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 KasÄ±m 2018 14:59

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