Ã–ÄŸretmenler â€˜Ekonomik olarak daha iyi iÅŸ bulursam bÄ±rakabilirimâ€™ diyor

EÄŸitim Senâ€™in 24 KasÄ±m Ã¶ncesi yaptÄ±ÄŸÄ± ankete gÃ¶re Ã¶ÄŸretmenlerin yÃ¼zde 70â€™i ekonomik olarak daha iyi bir iÅŸ bulursa mesleÄŸi bÄ±rakabileceÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor.

EÄŸitim Sen 24 KasÄ±m ÖÄŸretmenler Günü kapsamÄ±nda gerçekleÅŸtirdiÄŸi “ÖÄŸretmenlerin Mesleki ve Ekonomik SorunlarÄ±na BakÄ±ÅŸ Anketi”nin sonuçlarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Sendika genel merkezinde gerçekleÅŸtirilen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda anket sonuçlarÄ±nÄ± açÄ±klayan EÄŸitim Sen Genel BaÅŸkanÄ± Feray Aytekin AydoÄŸan, “Her 24 KasÄ±m’da tekrarlanan göstermelik kutlamalar, hamasi nutuklar deÄŸil, sorunlarÄ±mÄ±za kalÄ±cÄ± çözümler üretilmesini, öÄŸretmeniyle, öÄŸrencisi ve velisiyle herkesin memnun olacaÄŸÄ± bir eÄŸitim sisteminin oluÅŸturulmasÄ±nÄ± istiyoruz” dedi.

ÖÄžRETMENLER YENÄ° TOPLU SÖZLEÅžME Ä°STÄ°YOR

EÄŸitim Sen tarafÄ±ndan 30 Ekim-12 KasÄ±m 2018 tarihleri arasÄ±nda 2 bin 424 öÄŸretmenle yapÄ±lan anketin sonuçlarÄ±na göre son 10 yÄ±ldA öÄŸretmenlerin alÄ±m güçleri düÅŸmüÅŸ durumda. AydoÄŸan, yaptÄ±klarÄ± anket sonucunda öÄŸretmenlerin yüzde 57'sinin aldÄ±klarÄ± maaÅŸÄ±n yaptÄ±klarÄ± iÅŸi karÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸünü aktardÄ±. Bu oran, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan son dönemde yaygÄ±n istihdam biçimi olarak kabul gören sözleÅŸmeli ve ücretli istihdam ile öÄŸretmen olanlarda daha fazla. SözleÅŸmeli öÄŸretmenlerin yüzde 68'i, ücretli öÄŸretmenlerin yüzde 81'i maaÅŸlarÄ±nÄ±n yaptÄ±klarÄ± ücreti hiç karÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor. Ankete katÄ±lan öÄŸretmenlerin yüzde 96'sÄ± 2019'da yapÄ±lacak toplu sözleÅŸme dönemini beklemeden, 2018 toplu sözleÅŸme hükümlerinin güncellenmesinden yana görüÅŸ bildirmiÅŸ.

‘ÖÄžRETMENLER Ä°KTÄ°DARIN Ä°HTÄ°YAÇLARINI GÖZETMEYE ZORLANIYOR’

Anket sonuçlarÄ±na göre öÄŸretmenlerin yüzde 59’u kendilerini deÄŸerli hissetmezken ekonomik koÅŸullarÄ± daha iyi olan bir iÅŸ teklifi almasÄ± haline öÄŸretmenliÄŸi bÄ±rakmayÄ± düÅŸünebilirim diyen öÄŸretmenlerin oranÄ± yüzde 70. AyrÄ±ca öÄŸretmenlerin yüzde 70'i KHK’ler ile ihraç edilme korkusu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± dile getirmiÅŸ. AydoÄŸan, “Bu durum öÄŸretmenlerin öÄŸrencilerinin ihtiyaçlarÄ± yerine siyasi iktidarÄ±n beklenti ve ihtiyaçlarÄ±nÄ± gözetmeye zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da göstermektedir” dedi.

2023 VÄ°ZYON BELGESÄ° KALICI ÇÖZÜM ÜRETEMEZ

Anket sonuçlarÄ±na göre öÄŸretmenlerin büyük çoÄŸunluÄŸu MEB'in uyguladÄ±ÄŸÄ± politikalarÄ±n öÄŸretmenlerin sorunlarÄ±nÄ± çözeceÄŸini düÅŸünmüyor. ÖÄŸretmenlerin yüzde 76'sÄ±, MEB'in öÄŸretmenlerin eÄŸitim politikalarÄ±na katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± iddia ettiÄŸi “1 Milyon ÖÄŸretmen 1 Milyon Fikir” projesiyle eÄŸitim politikalarÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ±nda etkili olduklarÄ±nÄ± düÅŸünmüyor. Ankete katÄ±lan öÄŸretmenlerin yüzde 84'ü ise 2023 Vizyon Belgesi ile kalÄ±cÄ± çözümler üretilemeyeceÄŸini düÅŸünüyor.

ÜCRETLÄ° VE SÖZLEÅžMELÄ° Ä°STÄ°HDAM ÖÄžRETMENLÄ°ÄžE TEHDÄ°T

ÖÄŸretmenler, MEB tarafÄ±ndan yaygÄ±n istihdam biçimi olarak kabul gören sözleÅŸmeli ve ücretli öÄŸretmenlik hakkÄ±nda da bakanlÄ±k ile aynÄ± fikirde deÄŸil. ÖÄŸretmenlerin yüzde 94'ü öÄŸretmen istihdamÄ±nÄ±n ücretli, kadrolu ve sözleÅŸmeli olarak ayrÄ±lmasÄ±nÄ± öÄŸretmenlik mesleÄŸinin geleceÄŸi açÄ±sÄ±ndan bir tehdit olarak görüyor. Ankete katÄ±lan sözleÅŸmeli öÄŸretmenlerin tamamÄ±nÄ±n, kadrolu öÄŸretmenlerin ise yüzde 94'ünün bu yönde görüÅŸ beyan etmesi BakanlÄ±k ile öÄŸretmenler arasÄ±ndaki görüÅŸ farklÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor. AyrÄ±ca, öÄŸretmenlerin yüzde 79’u Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlÄ±k çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edilen ÖÄŸretmenlik Meslek Kanunu’nun öÄŸretmenlik mesleÄŸinin temel sorunlarÄ±na çözüm üretmeyeceÄŸini düÅŸünüyor. (Ankara/EVRENSEL)

Ã–ÄŸretmenler borÃ§ iÃ§inde: YÃ¼zde 72'sinin kredi borcu var

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 KasÄ±m 2018 14:49

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