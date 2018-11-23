â€˜Ã–ÄŸretmenlerin ek gÃ¶stergesi 3 bin 600'e Ã§Ä±karÄ±lsÄ±nâ€™

Sezgin TanrÄ±kulu Devlet MemurlarÄ± Kanunu'nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± iÃ§in kanun teklifi sundu.

CHP Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, 657 SayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanunu'nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± için kanun teklifi sundu. TanrÄ±kulu, öÄŸretmenlerin emeklilikte düÅŸük ücretle maÄŸdur olmamasÄ± gerekçesiyle hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± teklifle ek göstergelerinin 3 bin 600'e çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.

Devlet memurlarÄ±nÄ±n hizmet sÄ±nÄ±flarÄ±na göre farklÄ± ek göstergelerin belirlendiÄŸini söyleyen CHP Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, “Bu cetvellerde öÄŸretmenlerin ek göstergesi 3 bindir. Emeklilik kesenekleri de bu oran üzerinden hesaplanmaktadÄ±r. Ancak, öÄŸretmenlerin ek göstergelerinin 3 bin 600'e çÄ±kartÄ±lmasÄ± emekliliklerinde büyük oranda fayda saÄŸlayacaktÄ±r. 3 bin 600 ile 3 bin ek gösterge üzerinden emekli olanlar arasÄ±nda ciddi emekli maaÅŸ farkÄ± bulunmaktadÄ±r” dedi.

DÜÅžÜK ÜCRET NEDENÄ°YLE BÄ°RÇOK ÖÄžRETMEN EMEKLÄ° OLMUYOR

YÄ±llarca çalÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra emekli olan öÄŸretmenlerin maaÅŸlarÄ±nda büyük oranda azalmalarÄ±n meydana geldiÄŸini ifade eden TanrÄ±kulu, “Fiilen görev yapÄ±lan süre içerisinde verilen ek ders ücretleri ve ek ödemeler, emekli keseneklerine yansÄ±tÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ve emeklilikte ek ders ücreti de alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± için emekli olan bir öÄŸretmenin aldÄ±ÄŸÄ± maaÅŸ ile görev yapan öÄŸretmenin aldÄ±ÄŸÄ± maaÅŸ arasÄ±ndaki fark büyüktür. Bu ücret farkÄ± sebebi ile pek çok öÄŸretmen emekliliÄŸi hak etmiÅŸ olmalarÄ±na raÄŸmen emekli olamamaktadÄ±r” diye belirtti. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 KasÄ±m 2018 15:14

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