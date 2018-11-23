Ã‡alÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±nda ÅŸiddete karÅŸÄ± haklarÄ±mÄ±z var!

Ã‡alÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±nda kadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddet yaygÄ±n bir sorun. Ã‡alÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±nda ÅŸiddete karÅŸÄ± iÅŸverenlerin yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼kleri, iÅŸÃ§ilerin ise haklarÄ± var!

Onur BAKIR

25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddete KarÅŸÄ± UluslararasÄ± Mücadele ve DayanÄ±ÅŸma Günü vesilesiyle, çalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±nda kadÄ±na yönelik ÅŸiddet sorununu ve bu soruna iliÅŸkin kadÄ±n iÅŸçilerin haklarÄ±nÄ± ele alalÄ±m.

ERÄ°L ÇALIÅžMA YAÅžAMI

ÇalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ± erkek egemen bir alan. Erkekler tarafÄ±ndan yönetilen bu alanÄ±n kendisi ÅŸiddete teÅŸne bir zemin hazÄ±rlÄ±yor. Özellikle Türkiye gibi kadÄ±nÄ±n çalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±na katÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n çok düÅŸük olduÄŸu ülkelerde sorunu çok daha geniÅŸ bir çerçevede deÄŸerlendirmekte ve “ekonomik ÅŸiddeti” de tartÄ±ÅŸmakta yarar var. Türkiye’de kadÄ±nlarÄ±n yaklaÅŸÄ±k 3’te 2’sinin çalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kalmasÄ±nÄ±n baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na bir ekonomik ÅŸiddet biçimi olduÄŸunu söylemek mümkün. Ancak böyle bir tartÄ±ÅŸma bu yazÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± aÅŸÄ±yor. (Ä°steyen okurlarÄ±mÄ±z Doç. Dr. AyÅŸe Devrim BaÅŸterzi’nin TTB Mesleki SaÄŸlÄ±k ve Güvenlik Dergisinin 56. sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanan “ÇalÄ±ÅŸma YaÅŸamÄ±nda Eril Åžiddet” baÅŸlÄ±klÄ± çalÄ±ÅŸmasÄ±na göz atabilirler.)

ÇALIÅžMA YAÅžAMINDA KADINA YÖNELÄ°K ÅžÄ°DDET

Ä°ÅŸverenlerin yüzde 90’Ä± erkek, yani iÅŸyerlerini erkekler yönetiyor ve bir ÅŸiddet aktörü olarak erkek iÅŸverenler öne çÄ±kÄ±yor! ÇalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±nda ÅŸiddetin öncelikli ve aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± maÄŸduru kadÄ±nlar. Ä°ÅŸyerinde kadÄ±na yönelik ÅŸiddet; ayrÄ±mcÄ±lÄ±k, fiziksel ÅŸiddet, sözel ÅŸiddet, duygusal ÅŸiddet, cinsel ÅŸiddet, psikolojik ÅŸiddet, ekonomik ÅŸiddet ve mobbing ÅŸeklinde karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kÄ±yor.

KadÄ±n emekçiler, iÅŸyerlerinde, iÅŸverenlerin, çalÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n ve üçüncü kiÅŸilerin (Hizmet verilen vatandaÅŸlar, müÅŸteriler vb.) ÅŸiddetine maruz kalabiliyor. UluslararasÄ± araÅŸtÄ±rmalar, kadÄ±nlarÄ±n çalÄ±ÅŸma yaÅŸamlarÄ± içinde bir tür ÅŸiddet ya da tacize uÄŸrama sÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yüzde 40 ila 90 arasÄ±nda deÄŸiÅŸtiÄŸini gösteriyor. Avrupa BirliÄŸi’nde kadÄ±nlarÄ±n yüzde 40-50’si iÅŸyerinde kendi istekleri dÄ±ÅŸÄ±nda cinsel yakÄ±nlaÅŸma, fiziksel temas veya cinsel tacizin farklÄ± biçimleriyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±yor. Türkiye’de yapÄ±lan sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da araÅŸtÄ±rma, çalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±nda kadÄ±na yönelik ÅŸiddetin oldukça yüksek düzeyde olduÄŸunu gözler önüne seriyor…

FotoÄŸraf: Evrensel Ä°ÅžVERENÄ°N Ä°ÅžÇÄ°YÄ° GÖZETME BORCU VE YÜKÜMLÜLÜKLERÄ°

Gelelim iÅŸverenlerin yükümlülüklerine ve iÅŸçilerin haklarÄ±na.

Ä°ÅŸ hukukunun temel unsurlarÄ±ndan biri de “Ä°ÅŸverenin iÅŸçiyi gözetme borcu”dur. Ä°ÅŸveren hiçbir biçimde ÅŸiddet uygulamamakla ve kadÄ±n iÅŸçiyi idarecilerin, yöneticilerin, çalÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n ve üçüncü kiÅŸilerinin ÅŸiddetine karÅŸÄ± korumakla yükümlüdür.

Ä°ÅŸveren hem Ä°ÅŸ YasasÄ±, hem Borçlar Kanunu, hem de Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GüvenliÄŸi Kanunu uyarÄ±nca gerekli her türlü önlemi almakla yükümlüdür.

Borçlar Kanunu’nun 417. maddesinde bu konuda çok açÄ±k bir hüküm var:

“Ä°ÅŸveren hizmet iliÅŸkisinde iÅŸçinin kiÅŸiliÄŸini korumak ve saygÄ± göstermek ve iÅŸyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni saÄŸlamakla, özellikle iÅŸçilerin psikolojik ve cinsel tacize uÄŸramamalarÄ± ve bu tür tacizlere uÄŸramÄ±ÅŸ olanlarÄ±n daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.”

Ä°ÅŸveren fiziksel, psikolojik, cinsel ÅŸiddet veya mobbingin ortaya çÄ±kmasÄ±nÄ± engellemekle yükümlü olduÄŸu gibi olasÄ± bir ÅŸiddet durumunda gerekli ÅŸikayet mekanizmalarÄ±nÄ± iÅŸletmek ve gerekli müdahalelerde bulunmakla; iÅŸçinin daha fazla zarar görmemesi ve bir daha benzer olaylarÄ±n ortaya çÄ±kmamasÄ± için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

ÇalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±nda cinsiyet veya gebelik nedeniyle yapÄ±lan ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n bizatihi kendisi bir ÅŸiddet biçimidir. Ä°ÅŸveren Ä°ÅŸ YasasÄ±’nÄ±n 5’nci maddesi gereÄŸi eÅŸit davranmak, cinsiyet ve gebelik gibi nedenlerden kaynaklÄ± olarak “Biyolojik veya iÅŸin niteliÄŸine iliÅŸkin sebepler zorunlu kÄ±lmadÄ±kça” farklÄ± iÅŸlem yapmamakla, ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapmamakla yükümlüdür.

SONUÇ: ÖZEL BÄ°R DÜZENLEMEYE Ä°HTÄ°YAÇ VAR!

ÇalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±nda kadÄ±na yönelik ÅŸiddete karÅŸÄ± haklarÄ±mÄ±z var. Ancak bu haklarÄ±n yeterli olduÄŸunu söylemek çok güç. Bu durum Türkiye’ye özgü de deÄŸil. Bu yüzden DünyanÄ±n dört bir yanÄ±nda sendikalar ve küresel sendikalar, UluslararasÄ± ÇalÄ±ÅŸma Örgütünün (ILO) çalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±nda ÅŸiddet ile ilgili özel bir sözleÅŸme onaylamasÄ± için kampanyalar yürütüyorlar.

Sonuç olarak bir yandan mevcut haklarÄ± kullanÄ±rken bir yandan da çalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±nda ÅŸiddete iliÅŸkin olarak hem ülke düzeyinde hem uluslararasÄ± düzeyde özel düzenlemeler yapÄ±lmasÄ± için mücadele etmekte yarar var…

FotoÄŸraf: Evrensel KADIN Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°N HAKLARI

1) ÖNLEM ALINMASINI TALEP ETME HAKKI:

KadÄ±n iÅŸçinin her aÅŸamada önlem alÄ±nmasÄ±nÄ± talep etme ve ÅŸiddete son verilmesini talep etme hakkÄ± vardÄ±r. KadÄ±n iÅŸçi, ÅŸiddete uÄŸrama riski karÅŸÄ±sÄ±nda gerekli önlemlerin alÄ±nmasÄ±nÄ± talep edebilir ya da süregiden bir ÅŸiddet durumu varsa sona erdirilmesini isteyebilir.

2) HAKLI FESÄ°H HAKKI:

KadÄ±n iÅŸçinin belli durumlarda haklÄ± nedenle derhal fesih hakkÄ± var:

Bu durumlarÄ±n bir kÄ±smÄ± Ä°ÅŸ YasasÄ±’nÄ±n 24’üncü maddesinin 2’nci fÄ±krasÄ±nda açÄ±kça düzenlenmiÅŸ durumda:

1) Ä°ÅŸveren iÅŸçinin veya ailesi üyelerinden birinin ÅŸeref ve namusuna dokunacak ÅŸekilde sözler söyler, davranÄ±ÅŸlarda bulunursa veya iÅŸçiye cinsel tacizde bulunursa, (sözel ÅŸiddet ve cinsel ÅŸiddet)

2) Ä°ÅŸveren iÅŸçi hakkÄ±nda ÅŸeref ve haysiyet kÄ±rÄ±cÄ± aÄŸÄ±r isnat veya ithamlarda bulunursa

3) Ä°ÅŸçinin diÄŸer bir iÅŸçi veya üçüncü kiÅŸiler tarafÄ±ndan iÅŸyerinde cinsel tacize uÄŸramasÄ± ve bu durumu iÅŸverene bildirmesine raÄŸmen iÅŸveren gerekli önlemleri almazsa

4) Veya benzeri ahlak ve iyi niyet kurallarÄ±na uymayan durumlarda, örneÄŸin mobbing ya da ayrÄ±mcÄ±lÄ±k hallerinde

KadÄ±n iÅŸçiler haklÄ± nedenle derhal fesih haklarÄ±nÄ± kullanÄ±p iÅŸten ayrÄ±labilir ve yasal haklarÄ±nÄ± talep edebilir.

Yani iÅŸveren iÅŸçiye fiziksel ÅŸiddet uygularsa, iÅŸveren iÅŸçiye mobbing uygularsa, iÅŸveren iÅŸçinin iÅŸyerinde diÄŸer iÅŸçiler ve üçüncü kiÅŸiler tarafÄ±ndan ÅŸiddete uÄŸramasÄ±na karÅŸÄ± gerekli önlemleri almaz, yükümlülüklerini yerine getirmezse kadÄ±n iÅŸçi haklÄ± fesih hakkÄ±nÄ± kullanabilir. KÄ±dem tazminatÄ± ve diÄŸer yasal haklarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra haklÄ± fesih yaptÄ±ÄŸÄ± için Ä°ÅŸ YasasÄ±’nÄ±n 26’ncÄ± maddesi uyarÄ±nca da tazminat talep edebilir.

3) SUÇ DUYURUSUNDA VE ÅžÄ°KAYETTE BULUNMA HAKKI:

HaklÄ± fesih hakkÄ±nÄ± kullanmak son çare olarak düÅŸünülebilir. Çünkü bu durumlarda iÅŸçi kÄ±dem tazminatÄ± ve diÄŸer yasal haklarÄ±nÄ± alsa da, iÅŸini kaybetmiÅŸ oluyor. KadÄ±n iÅŸçi, iÅŸini kaybetmeden neler yapabilir?

YukarÄ±da belirttiÄŸim gibi iÅŸçinin her zaman önlem alÄ±nmasÄ±nÄ± talep etme ve ÅŸikayette bulunma hakkÄ± var.

Öte yandan ÅŸiddet bir suçtur. Ä°ÅŸçi kendine ÅŸiddet uygulayan kiÅŸi veya kiÅŸiler hakkÄ±nda, bu iÅŸveren de olabilir, diÄŸer çalÄ±ÅŸanlar da olabilir, üçüncü kiÅŸiler de olabilir suç duyurusunda bulunabilir.

ÇalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±nda ÅŸiddet ya da suç unsuru oluÅŸturan davranÄ±ÅŸlar, iÅŸçinin çalÄ±ÅŸma hürriyetini ihlal ediyorsa, Türk Ceza Kanunu bakÄ±mÄ±ndan özel bir suç oluÅŸmuÅŸ olur. Türk Ceza Kanunu’nun 117. maddesinde “Ä°ÅŸ ve ÇalÄ±ÅŸma Hürriyetinin Ä°hlali” suçu ve bu suçun cezasÄ± özel olarak düzenlenmiÅŸtir. ÖrneÄŸin iÅŸçiyi tehdit ederek ücretini düÅŸürmeye zorlamak bu suç kapsamÄ±na girmektedir. 118. madde “Sendikal HaklarÄ±n KullanÄ±lmasÄ±nÄ±n Engellenmesi” suçunu düzenlerken, 119. maddede ise cezalarÄ±n hangi koÅŸullarda artÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± ayrÄ±ca düzenlenmiÅŸtir.

KadÄ±n iÅŸçinin Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ±na ÅŸikâyette bulunma hakkÄ± da var. Diyelim ki iÅŸveren ÅŸiddeti uygulayan deÄŸil ama ÅŸiddete göz yuman, gerekli önlemleri almayan bir pozisyonda. Bu durumda iÅŸveren, Borçlar Kanunu’nda açÄ±kça düzenlenen “Ä°ÅŸçinin kiÅŸiliÄŸini gözetme borcunu” yerine getirmemiÅŸ olur ve ayrÄ±ca Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GüvenliÄŸi Kanunu ve Borçlar Kanunu uyarÄ±nca iÅŸçinin saÄŸlÄ±k ve güvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± için gereken önlemleri almamÄ±ÅŸ olur. DolayÄ±sÄ±yla iÅŸçi ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ±na, iÅŸveren hakkÄ±nda ÅŸikâyette bulunabilir.

4) ÇALIÅžMAKTAN KAÇINMA HAKKI:

Diyelim ki kadÄ±n iÅŸçi ÅŸiddete uÄŸradÄ± ya da ÅŸiddete uÄŸrama riski var, tehdit altÄ±nda. KadÄ±n iÅŸçi, gerekli önlemler alÄ±nana kadar, çalÄ±ÅŸmaktan kaçÄ±nabilir mi?

Bu durum, mevzuatÄ±n kör noktasÄ±. Çünkü Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GüvenliÄŸi Kanunu’na göre, iÅŸçi “ciddi ve yakÄ±n tehlike” ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±nda, iÅŸyerinde Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GüvenliÄŸi Kurulu varsa Kurula, Kurul yoksa iÅŸverene baÅŸvurmak ve önlem alÄ±nmasÄ±nÄ± talep etmek durumunda. EÄŸer Kurul ya da iÅŸveren iÅŸçinin talebini haklÄ± görürse, iÅŸçi önlemler alÄ±nana kadar çalÄ±ÅŸmaktan kaçÄ±nma hakkÄ±nÄ± kullanabilir.

Öte yandan “Ciddi ve yakÄ±n tehlikenin önlenemez” olduÄŸu durumlarda iÅŸçi, bu mekanizmayÄ± iÅŸletmeksizin çalÄ±ÅŸmaktan kaçÄ±nma hakkÄ±nÄ± doÄŸrudan kullanabilir. Ä°ÅŸçinin bu hakkÄ±nÄ± kullanmasÄ± iÅŸverene iÅŸçiyi iÅŸten çÄ±karma hakkÄ± tanÄ±maz.

Ancak burada bir alternatif daha var. Borçlar Kanunu’nun 408. maddesi, “Ä°ÅŸveren iÅŸçinin iÅŸ görme edimini yerine getirmesini kusuruyla engellerse, iÅŸçiye ücretini ödemekle yükümlüdür” diyor. Burada iÅŸverenin kusurunu geniÅŸ yorumlamalÄ±yÄ±z, iÅŸveren mevzuattan doÄŸan sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirmiyor, kadÄ±n iÅŸçinin ÅŸiddete karÅŸÄ± korunmasÄ± için gerekli önlemleri almÄ±yor, gerekli müdahaleleri yapmÄ±yorsa; kadÄ±n iÅŸçi, iÅŸverene Borçlar Kanunu’nun 408. maddesi uyarÄ±nca, gerekli önlemler alÄ±nana kadar çalÄ±ÅŸmayacaÄŸÄ±nÄ± bildirebilir. Ä°ÅŸçinin bu hakkÄ±nÄ± kullanmasÄ± iÅŸverene iÅŸçiyi iÅŸten çÄ±karma hakkÄ± tanÄ±maz.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 KasÄ±m 2018 15:46

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