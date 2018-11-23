Fatih Erbakan: Yeniden Refah Partisi kuruldu

FotoÄŸraf: Ä°lker KÄ±lÄ±çaslan/DHA

Fatih Erbakan: Yeniden Refah Partisi kuruldu

    • 23 KasÄ±m 2018 14:26

    Fatih Erbakan, kurduklarÄ± yeni partinin adÄ±nÄ±n 'Yeniden Refah Partisi' olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

    Eski baÅŸbakanlardan Necmettin Erbakan'Ä±n oÄŸlu Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi" adÄ±yla bir parti kurduklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

    Fatih Erbakan, 2016 Haziran ayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Saadet Partisi'nin 'Milli GörüÅŸ' çizgisinden uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "babasÄ±nÄ±n kendilerine bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± ‘siyasi miras’Ä± devam ettirmeyi hedeflediÄŸini" söylemiÅŸ ve yeni partinin sinyalini vermiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

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    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 KasÄ±m 2018 14:32
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