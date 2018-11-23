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FotoÄŸraf: DHA
Esenyurt Belediye BaÅŸkanÄ±'na tepki gÃ¶steren ÅŸahÄ±s gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
23 KasÄ±m 2018 14:11
Esenyurt Belediye BaÅŸkanÄ± Ali Murat Alatepe'ye tepki gÃ¶sterdikten sonra gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸahsÄ±n Ã¼zerinden ÅŸarjÃ¶r Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Esenyurt Belediye BaÅŸkanÄ± Ali Murat Alatepe'ye, cuma namazÄ±nÄ± kÄ±lmak için camiye geldiÄŸi sÄ±rada seyyar satÄ±cÄ± olduÄŸu belirtilen bir kiÅŸi tepki gösterdi.
DHA'nÄ±n haberine göre gerginliÄŸin ardÄ±ndan polis tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±nan kiÅŸinin üzerinden ÅŸarjör çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Polis, silah olabileceÄŸi ihtimali nedeniyle çevrede inceleme yapÄ±yor.
Ali Murat Alatepe, AralÄ±k 2017'de AKP'li Necmi KadÄ±oÄŸlu'nun istifasÄ± üzerine göreve gelmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)
Esenyurt'un yeni belediye baÅŸkanÄ± Alatepe oldu
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