Ekran görüntüsü: Walt Disney Studios'un Youtube'daki Aslan Kral fragmanÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.
Yeni 'Aslan Kral'Ä±n ilk fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±
Walt Disney'in yeniden beyazperdeye taÅŸÄ±maya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± Aslan Kral'Ä±n ilk fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±.
Disney’in live action (canlÄ± aksiyon) olarak yeniden çekmeye hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± Aslan Kral (The Lion King) filminden ilk fragman yayÄ±nlandÄ±.
'90’lÄ± yÄ±llarÄ±n sevilen animasyonu Aslan Kral'Ä±n yeni versiyonunda yönetmenliÄŸi Jon Favreau üstleniyor. Filmin ilk fragmanÄ±nda James Earl Jones’un seslendirdiÄŸi Mufasa karakteri, küçük Simba’yÄ± havaya kaldÄ±rÄ±p tüm hayvanlarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda kral ilan ediyor.
Filmin güçlü bir seslendirme kadrosu bulunuyor. Simba karakterini Donald Glover seslendirirken, Nala’yÄ± ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Beyonce seslendirecek. Filmde Chiwetel Ejiofor, Scar’Ä±; Seth Rogen, Pumbaa’yÄ±; Billy Eichner, Timon’u; John Oliver, Zazu’yu ve Keegan-Michael Key de Kamari’yi seslendiriyor.
19 Temmuz 2019'da gösterime girecek olan filmin ilk fragmanÄ± ABD'de Åžükran Günü olan dün NFL (Ulusal Amerikan Futbolu Ligi) yayÄ±nÄ± sÄ±rasÄ±nda ekranlara getirildi. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 KasÄ±m 2018 14:08