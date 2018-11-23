ÅžavÅŸat'da HES ve maden ocaklarÄ±na karÅŸÄ± eylem yapÄ±ldÄ±

HESâ€™lerin ve madenlerin zararlarÄ±na iliÅŸkin rapor hazÄ±rlayan ÅžavÅŸat Dernekler Federasyonu: BÃ¶lge halkÄ±nÄ± gelecekte bÃ¼yÃ¼k tehlike beklemekte

Artvin’de yapÄ±mÄ± planlanan hidroelektrik santrali (HES) ile madencilik faaliyetlerine tepki gösteren ÅžavÅŸat Dernekler Federasyonu, hazÄ±rladÄ±klarÄ± 20 sayfalÄ±k raporu ilçe kaymakamlÄ±ÄŸÄ±na ve belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sundu. Federasyon üyeleri yaptÄ±klarÄ± açÄ±klamayla 'DoÄŸa tahribatÄ±na son verilsin' diyerek bölgedeki HES ve maden ocaklarÄ±nÄ± protesto etti.

DHA'nÄ±n haberine göre ÅžavÅŸat Dernekler Federasyonu’nun düzenlediÄŸi organizasyonla Ä°stanbul ve Bursa’dan otobüslerle ilçeye gelen üyeler, ÅžavÅŸatlÄ±, ilçe giriÅŸinde vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan halayla karÅŸÄ±landÄ±. Daha sonra ÅžavÅŸat KaymakamlÄ±ÄŸÄ± ve ÅžavÅŸat Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na madenler, HES’ler ve maden ocaklarÄ± ile ilgili hazÄ±rlanan 20 sayfalÄ±k bir rapor sunuldu.

'BU DOÄžA TAHRÄ°BATINA SON VERMEK Ä°STÄ°YORUZ'

Ä°lçe meydanÄ±nda açÄ±klama yapan ÅžavÅŸat Dernekleri Federasyonu BaÅŸkanÄ± Avukat Halis YÄ±ldÄ±rÄ±m, doÄŸa tahribatÄ±na, HES’lere ve taÅŸ ocaklarÄ±nÄ±n halkÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± etkilemesine dikkat çekti: “ArtÄ±k bu doÄŸa tahribatÄ±na bir son vermek istiyoruz. KonuÅŸamayan canlÄ±larÄ±n bile sesi olacaÄŸÄ±z. Bölgede yapÄ±lan HES’ler ve taÅŸ ocaklarÄ± ve çÄ±karÄ±lan madenler halkÄ±n yaÅŸam alanlarÄ±nÄ± etkilemekte ve dolayÄ±sÄ±yla bölge halkÄ±nÄ± gelecekte büyük tehlikeler beklemektedir. Bu konularla ilgili hazÄ±rlamÄ±ÅŸ olduÄŸumuz dosyayÄ± ilçe kaymakamÄ±na ve ilçe belediye baÅŸkanÄ±na verdik” dedi.

DoÄŸal yaÅŸam alanlarÄ±nÄ±n yok edildiÄŸini söyleyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, "BildiÄŸiniz gibi, Deriner baraj inÅŸaatÄ± ile baÅŸlayan, taÅŸ ocaklarÄ±, maden sahalarÄ± ve HES’ler gibi projelerle devam eden, Artvin’imizin milyonlarca yÄ±lda oluÅŸmuÅŸ doÄŸal yaÅŸam alanlarÄ±nÄ± yok eden faaliyetler, bütün hukuki ve deÄŸiÅŸik mücadele çabalarÄ±na raÄŸmen artarak devam etmektedir. Çok azÄ± tamamlanmÄ±ÅŸ olan bu projelerin iÅŸletmeye alÄ±nmasÄ±yla, çevrede yarattÄ±ÄŸÄ± olumsuz etkilerin görülmeye baÅŸlanmasÄ±, bu konudaki kaygÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n ne kadar haklÄ± olduÄŸunu göstermektedir” diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 KasÄ±m 2018 13:56

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