DemokratlarÄ± ve LGBTÄ°â€™leri Ã¶ldÃ¼rerek seviye atlanan oyun

KaÃ§Ä±rÄ±lan Trump'Ä± kurtarmanÄ±n hedeflendiÄŸi oyunda aÅŸamalarÄ± geÃ§ebilmek iÃ§in onlarca demokrat, mÃ¼slÃ¼man, komÃ¼nist ve LGBTÄ°'leri katletmek gerekiyor.

LGBTÄ°’lere yönelik ÅŸiddet eylemleri bilgisayar oyunlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla da teÅŸvik ediliyor. GeçtiÄŸimiz günlerde bir üst sürümü yayÄ±nlanan Angry Goy isimli oyunda LGBTÄ°’lerin katledildiÄŸi aÅŸamalar bulunuyor. Nazi sembollerinin bolca kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± oyunda, demokratlar, gazeteciler, LGBTÄ°’ler gibi toplumun çeÅŸitli kesimlerine yönelik nefret cinayetleri ödüllendiriliyor.

ORLANDO PULSE KATLÄ°AMINI ANDIRIYOR

Kendilerini neo-nazi, neo-faÅŸist, kadÄ±n düÅŸmanÄ± ve homofobik olarak tanÄ±mlayan (alternatif) saÄŸ gruplarÄ±n tanÄ±nmÄ±ÅŸ isimlerinden Christopher Cantwell’in geçtiÄŸimiz günlerde internet sitesinde övgüyle bahsettiÄŸi bu oyunda bir gece kulübünde LGBTÄ°’leri katlederek oyun aÅŸamalarÄ± geçiliyor. Orlando Pulse gece kulübü katliamÄ±nÄ± andÄ±ran oyun, ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve nefret suçlarÄ±nÄ± teÅŸvik ediyor.

OYUNUN AMACI TRUMP’I KURTARMAK

Kaos GL’den Özge Kelekçi’nin LGBTQNation’dan aktardÄ±ÄŸÄ± habere göre, özellikle çocuklara ve gençlere hitap etmeye çalÄ±ÅŸan Angry Goy isimli oyunda oyuncularÄ±n amacÄ± solcu “teröristler” tarafÄ±ndan kaçÄ±rÄ±lan ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä± kurtarmak. Oyunun daha önceki versiyonundaki katliamlar Yahudi halkÄ±na yönelikken, bu sürümde demokratlar, komünistler, müslümanlar, medya çalÄ±ÅŸanlarÄ± ve LGBTÄ°+’lar suikast ve katliamlarÄ±n hedefi oluyor.

“LGBTQ+ Gündemi Kumanda Merkezi” isimli bölümde oyuncular bir gece kulübünü silahlarla basarak katliam yapÄ±yor. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

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