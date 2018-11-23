'Åžiddete cezada iyi hal indirimi kaldÄ±rÄ±lmalÄ±'

Bu hafta iÃ§inde iki taciz olayÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ã‡ukurova Ãœniversitesinde kadÄ±n Ã¶ÄŸrenciler yaÅŸadÄ±klarÄ± ÅŸiddeti ve nedenlerini anlattÄ±.

AyÅŸe GÄ°RENTE

Berrin Kader DÜZGÖR

Çukurova Üniversitesi

25 KasÄ±m yaklaÅŸÄ±rken Çukurova Üniversitesi’nde farklÄ± fakültedeki arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla bir dizi sohbet gerçekleÅŸtirdik ve bir mektup haline getirdik. Çukurova Üniversitesinde bu hafta içinde iki taciz olayÄ± yaÅŸandÄ±. GörüÅŸtüÄŸümüz öÄŸrenciler, toplumda egemen olan erkek egemen zihniyet nedeniyle erkeklerin daha güçlü olduklarÄ±nÄ± düÅŸündükleri için kadÄ±nlarÄ± fiziksel ÅŸiddetle bastÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ve kadÄ±nÄ±n sadece ev iÅŸleriyle yükümlü birer varlÄ±k olarak görüldüÄŸünü ve caydÄ±rÄ±cÄ± cezalarÄ±n olmayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n bu durumlara da zemin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

‘ATAERKÄ°L TOPLUMDA YAÅžIYORUZ’

Fiziksel tacize maruz kalmasa da her gün sözlü tacize uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren kadÄ±nlar, "Bunun temelini de aileden gelen eÄŸitim oluÅŸturuyor ve ailenin çocuklara küçük yaÅŸta sevgi, saygÄ±yÄ± aÅŸÄ±lamasÄ± gerekiyor. Toplumumuz bunu nasÄ±l aÅŸar bilmiyorum ama empatinin olmasÄ± gereklidir” dedi.

YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z toplumu ataerkil olarak deÄŸerlendiren öÄŸrenciler ev iÅŸlerinin kadÄ±nlara yüklenmesi, misafir geldiÄŸinde sadece kadÄ±nÄ±n hizmet etmesini de ÅŸiddetin baÅŸka bir yönü olarak deÄŸerlendirdi. Ev iÅŸlerinde erkek kardeÅŸlerinin hiç yardÄ±m etmemesini, kadÄ±nlarÄ±n eve giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n izne baÄŸlÄ± olduÄŸuna da dikkat çekiyorlar. Bu düzenin ev içi yaÅŸamdan baÅŸlayarak deÄŸiÅŸtirilmesi gerektiÄŸini söylüyor kadÄ±nlar.

’CAYDIRICI CEZALAR OLMALI VE KADINLAR MÜCADELE ETMEYÄ° BIRAKMAMALI’

KadÄ±na ÅŸiddette kanunlarÄ±n caydÄ±rÄ±cÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak daha keskin ve caydÄ±rÄ±cÄ± olmasÄ± gerektiÄŸini söyleyen kadÄ±n öÄŸrenciler var olan kanunlarÄ±nda ‘ama’sÄ±z uygulanmasÄ± gerektiÄŸine dikkat çekti. ‘Ä°yi hal’ indirimlerinin ortadan kalkmasÄ± gerektiÄŸini ancak bunlarÄ±nda tek baÅŸÄ±na tacizi ve ÅŸiddeti engellemeye yetmediÄŸini söyleyen öÄŸrenciler ‘’Çözüm noktasÄ±nda ise kadÄ±nlar her vesileyle bir araya gelmeli ve mücadele etmeli’’ dedi.

‘CEZASIZLIK SUÇU NORMALLEÅžTÄ°RÄ°YOR’

Çukurova Üniversitesi’nde son bir yÄ±l içinde yaÅŸanan taciz olaylarÄ±na deÄŸinen bir baÅŸka öÄŸrenci, “GeçtiÄŸimiz hafta yaÅŸanan tacizin ardÄ±ndan ÅŸu sonuca vardÄ±m. ‘Madem ceza alÄ±nmÄ±yor o zaman ben de yapabilirim ‘ diye düÅŸünülüyor. Mesela bir hafta önce yaÅŸanan taciz olayÄ±nda önlem alÄ±nsaydÄ± ve ceza verilseydi tacizin bir daha da yaÅŸanmasÄ± engellenebilirdi” dedi.

'MEDYA ÅžÄ°DDETÄ°N ARTMASINDA ETKEN'

Medyadaki duruma ve bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±na deÄŸinen baÅŸka bir öÄŸrenci ise “Erkek yapar ama kadÄ±n yapmaz diye bir algÄ± var. Medyada, dizilerde ‘sert’ erkek görüntüsü var sürekli. Erkekler kadÄ±nlara ÅŸiddet gösteriyor. Bunlara özenen çocuklar ortaya çÄ±kÄ±yor. Halk arasÄ±nda normlar ÅŸiddete dönüÅŸüyor. Bu ÅŸiddetlerin artmasÄ±ndaki bir etken medya bir yanÄ±yla.’’ dedi.

Ã‡ukurova Ãœniversitesinde bir haftada ikinci taciz

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