â€˜Suriyelilere maaÅŸ baÄŸlanmadÄ± ve Ã§oÄŸunun vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± yokâ€™

Ä°zmirâ€™de â€˜GÃ¶Ã§men ve MÃ¼ltecilerle Psikolojik DayanÄ±ÅŸmaâ€™ konulu seminer dÃ¼zenlendi.

Ä°zmir Ekonomi Üniversitesi'nde ‘Göçmen ve Mültecilerle Psikolojik DayanÄ±ÅŸma’ konulu seminer düzenlendi. Seminere Psikolog Kübra YÄ±ldÄ±rÄ±m Zeren konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±ldÄ±. SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar ve Göçmenlerle DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi (SGDD) -ASAM çalÄ±ÅŸanÄ± olan Zeren, kayÄ±p kimlik sürecinden baÅŸlayarak danÄ±ÅŸanlarÄ±n kendilerine daha çok depresyon, kayÄ±p ve yas, kaygÄ± ve konuÅŸma bozukluÄŸu sebebiyle baÅŸvurduklarÄ±na deÄŸindi.

Zeren, "Mülteci çocuklar okullarda dÄ±ÅŸlanmalarÄ± sebebiyle daha çok ASAM'da var olmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar, mülteci çocuk iÅŸçilere ulaÅŸmakta ise zorluk çekiyoruz. Kapitalist sistemde çalÄ±ÅŸanÄ±n çocuk olmasÄ±nÄ±n ve çalÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±nÄ±n insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± olmasÄ±nÄ±n hiçbir önemi yok" diyerek bu yerlerde siyasal ve hukuki sürecin iÅŸletilmesi gerekliliÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi.

UlaÅŸmakta zorlandÄ±klarÄ± taciz ve tecavüze uÄŸrayan, erken yaÅŸta evlendirilen bireylerin olduÄŸunu belirten Zeren, “Bu çocuk ve kadÄ±nlar yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± çoÄŸunlukla saklÄ±yor, açÄ±ÄŸa çÄ±kan bir durumda ise bunun kendi istekleriyle olduÄŸunu söyleyip geri çekiliyorlar. Tehlikede olan ve dayanÄ±ÅŸma talebiyle gelenler için ise KadÄ±n ve Çocuk SÄ±ÄŸÄ±nma Evleri aktif bir ÅŸekilde varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sürdürüyor. DanÄ±ÅŸan olarak baÅŸvurmuÅŸ kiÅŸilerin büyük bir kÄ±smÄ± ise ya çalÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±ndan ya da yol parasÄ±nÄ± karÅŸÄ±layamadÄ±klarÄ±ndan devamlÄ±lÄ±k saÄŸlayamÄ±yorlar. Bu sebeple ASAM saha çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± ve etkinlikleri günbegün artÄ±yor” diye konuÅŸtu.

‘HAK SAVUNUCULUÄžU ROLÜMÜZ VAR’

Zeren, tepki yaratmak adÄ±na mülteciler hakkÄ±nda yanlÄ±ÅŸ bilinenlerin hÄ±zla ve kasten yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek ÅŸunlarÄ± ekledi: "Suriyelilere maaÅŸ baÄŸlanmadÄ±, üniversiteye sÄ±navsÄ±z giremiyorlar ve çoÄŸunluÄŸun vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± yok. Zaten çoÄŸunluÄŸunun çalÄ±ÅŸma izni yok. Çok kötü ÅŸartlarda çok az paraya çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yorlar. Ä°ÅŸte burada gerçeÄŸi ve haklarÄ±nÄ± savunma rolümüz baÅŸlÄ±yor" dedi. KatÄ±lÄ±mcÄ± öÄŸrenciler ASAM için bir gönüllü ekibi oluÅŸturma kararÄ±yla seminerden ayrÄ±ldÄ±. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 KasÄ±m 2018 13:22

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