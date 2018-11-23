DoÄŸulu DonkiÅŸotâ€™un Ã¶ykÃ¼sÃ¼; Gelincik TarlasÄ±

Ã–zkan ZÃ¼lfikar, Metin AktaÅŸâ€™Ä±n Gelincik TarlasÄ± romanÄ±nÄ± yazdÄ±: Kimsesizler yurdunda bÃ¼yÃ¼rken annesini arayan bir Ã§ocuÄŸun Ã¶ykÃ¼sÃ¼ Gelincik TarlasÄ±

Özkan ZÜLFÄ°KAR

“HayÄ±r!

Hiçbir ÅŸey bu kadar güzel olmadÄ±.

Bir travmadan travmatik bir hayat doÄŸdu, yine kendi travmasÄ±nÄ± yarattÄ±.

Bu hikâye Veli’nin sürükleyici ve en sonunda roman kahramanlarÄ± da dahil herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtan inanÄ±lmaz öyküsüdür...”

Metin AktaÅŸ’Ä±n yayÄ±nlanan 16’Ä±ncÄ± romanÄ± Gelincik TarlasÄ±’nÄ±n arka kapaÄŸÄ±nda böyle not düÅŸülmüÅŸ.

Kimsesizler yurdunda büyürken annesini arayan bir çocuÄŸun öyküsü Gelincik TarlasÄ±. Annesini ararken hiç duymadÄ±ÄŸÄ±, tahmin etmediÄŸi trajik bir öyküyle karÅŸÄ±laÅŸÄ±r. Annesinin izini süren Veli, 1938 Dersim KatliamÄ±’nda hayatta kalÄ±p batÄ± illerine sürgüne gönderilmiÅŸ ve 1947 affÄ±yla topraklarÄ±na geri dönmüÅŸ Dersim’in Alevi Kürtlerinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± küçük bir daÄŸ köyünde bulur kendisini.

Köylüler onu sürgün yÄ±llarÄ±nda derin acÄ±lar çekmiÅŸ Sakine adlÄ± bir kadÄ±nla evlendirirler. Bütün ailesi 1938’de yok edilmiÅŸ Sakine’nin tek bir tutkusu vardÄ±r; soyunun devamÄ± için bir çocuk sahibi olmak... Veli’nin ise köye geldiÄŸinde Mehdi adÄ±nÄ± taktÄ±ÄŸÄ± ve gözle görünmeyen bir çocuÄŸu vardÄ±r yanÄ±nda. Veli gelecekte insanlÄ±ÄŸÄ± kurtaracak “Mehdi” olarak gördüÄŸü bu çocuÄŸu büyütmeye baÅŸlar. Sakine ve köylüler Mehdi’nin varlÄ±ÄŸÄ±na inanmazlar önce. Ama akÄ±p giden zamanla birlikte Mehdi büyüyerek köyde bir sanrÄ±, bir düÅŸ olmaktan çÄ±kar; somut bir varlÄ±ÄŸa dönüÅŸür. Ve bütün köy halkÄ± insanlÄ±ÄŸÄ± kurtaracak olan Mehdi’yi büyütmek için yoÄŸun bir çaba içerisine girer.

Bundan sonrasÄ± kara mizah; Mehdi’yi büyütmeye çalÄ±ÅŸan köylülerin çabasÄ±nÄ± okurken gülecek, gülerken aÄŸlayacak, aÄŸlarken düÅŸüneceksiniz.

BÄ°R HALKIN YARATTIÄžI ÜTOPYA

DoÄŸulu bir DonkiÅŸot’tur Veli. Yüzlerce kez ayaklanÄ±p her ayaklanmadan sonra büyük yÄ±kÄ±mlar yaÅŸayan bir halkÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± ütopyadÄ±r. RomanÄ± okurken ÅŸu soruyu soracaksÄ±nÄ±z kendinize: Veli deli mi yoksa bizi kendi gerçeÄŸimizle yüzleÅŸtiren bir bilge mi? Peki, Veli deliyse eÄŸer, çaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n insanÄ± ne kadar akÄ±llÄ±ydÄ±? Gözle görülmeyen, varlÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmalÄ± “ÅŸeyler” için insanoÄŸlunun yaptÄ±klarÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸerlendirebiliriz?

Ä°nsan zihninde yer yapan ama çoÄŸu zaman kimsenin kendisine bile sormaya çekindiÄŸi soruyu sorar yazar. Bir sanrÄ± için mi okullar ibadet yerleri açÄ±yor, ömrümüzün önemli bir zaman dilimini harcÄ±yorduk? Bilimsel teknik geliÅŸmelerin devasa boyutlara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, dünyanÄ±n küçük bir köye dönüÅŸtüÄŸü çaÄŸÄ±mÄ±zda insan deliriyor muydu? Bir sanrÄ± için mi birbirlerini öldürüyor, savaÅŸlar çÄ±kararak yeryüzünü yakÄ±p yÄ±kÄ±yor, hayatlarÄ±nÄ± bir sanrÄ±ya mÄ± adÄ±yordu milyarlarca insan?

Veli’nin öyküsü burada bitmiyor. BittiÄŸini sandÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda yeniden baÅŸlÄ±yor...

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