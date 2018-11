TarÄ±m BakanÄ±: Ucuz eti sosyal sorumluluk olarak gÃ¶rÃ¼yoruz

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli 'ucuz eti sosyal sorumluluk' olarak gördüklerini söylerken hayvan ithalatını 3 yılda azaltacaklarını ileri sürdü.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) bölge ortaklığı ile İzmir'de düzenlenen Ege Ekonomik Forumu'na katıldı.

Pakdemirli 2018 yılı destekleme ödemeleri kapsamında üreticiye 490 milyon liralık destek ödemesi yapacaklarını belirtti. Tarım Bakanı, organik tarım kapsamında 74 ildeki 51 bin 443 üreticiye 143,7 milyon liralık destek ödemesinde bulunacaklarını söyledi.

'UCUZ ETİ SOSYAL SORUMLULUK OLARAK GÖRÜYORUZ'

Türkiye'nin toplam protein üretiminde bir eksiği olmadığını iddia edip "Et yerine balık, tavuk, hindi, yesek bu iş çözülecek” diyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bugünkü konuşmasında "Ucuz eti sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Türkiye'de 81 ilde teşkilatı olan üç büyük markette 29 lira kıyma, 31 lira kuşbaşı et satışları devam etmekte. Bunu da devam ettirebildiğimiz sürece devam ettirmeyi düşünüyoruz" dedi.

Pakdemirli hayvan ithalatının 3 yılda azaltılacağını ileri sürerek "Önümüzdeki 6 ay içerisinde kasaplık hayvanla ilgili herhangi bir ithalatımız olmayacak. Bunu net söyleyebilirim ama Türkiye (tüketimini) 6 kilodan 15 kiloya çıkarırken üretimini yüzde 70 artırmış. Bugün itibarıyla tüketici tercihleri proteinde bir miktar daha ette olduğu için bizim bu konuyla ilgili ithalat bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldırmamız 3 senelik bir program. 2021 yılı içinde biz artık 'tamamen Türkiye bu konuda ithalata bağımlı olmaktan kesinlikle çıkacaktır' diyebiliyoruz."

Bakandan ‘et’ sorununa çözüm: Et yerine balık tüketsek bu iş çözülecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli daha önce de “Türkiye’deki kırmızı et tüketimi artıyor. İşte refah seviyesi arttı mı artmadı mı? Arttı ki insanlar 6 kilo et yerken şimdi 15 kilo et yer hale gelmiş” ifadelerini kullanmıştı..

CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Orhan Sarıbal da “Sayın Bakan öncelikle AKP Genel Başkanını yanılttığı gibi, kendisi de yanılıyor. Bürokratlarına talimat vererek TÜİK’ten yıllara göre kırmızı et tüketimi rakamlarına baksın. 2016 yılında 14,70 kg iken 2017 yılında 13,94 kg’a düşmüştür. Açıklamasına bakıyorsunuz rakamlar ortada iken ‘15 kilograma çıkmış’ diye söylem kullanıyor” demişti.

Et üretiminde artış yok: Ya TÜİK ya da Erdoğan yanıltıyor

