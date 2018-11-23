TarÄ±m BakanÄ±: Ucuz eti sosyal sorumluluk olarak gÃ¶rÃ¼yoruz

TarÄ±mÂ ve Orman BakanÄ± Pakdemirli 'ucuz eti sosyal sorumluluk' olarak gÃ¶rdÃ¼klerini sÃ¶ylerken hayvan ithalatÄ±nÄ± 3 yÄ±lda azaltacaklarÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli, Ege Ekonomiyi GeliÅŸtirme VakfÄ± (EGEV) bölge ortaklÄ±ÄŸÄ± ile Ä°zmir'de düzenlenen Ege Ekonomik Forumu'na katÄ±ldÄ±.

Pakdemirli 2018 yÄ±lÄ± destekleme ödemeleri kapsamÄ±nda üreticiye 490 milyon liralÄ±k destek ödemesi yapacaklarÄ±nÄ± belirtti. TarÄ±m BakanÄ±, organik tarÄ±m kapsamÄ±nda 74 ildeki 51 bin 443 üreticiye 143,7 milyon liralÄ±k destek ödemesinde bulunacaklarÄ±nÄ± söyledi.

'UCUZ ETÄ° SOSYAL SORUMLULUK OLARAK GÖRÜYORUZ'

Türkiye'nin toplam protein üretiminde bir eksiÄŸi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia edip "Et yerine balÄ±k, tavuk, hindi, yesek bu iÅŸ çözülecek” diyen TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli bugünkü konuÅŸmasÄ±nda "Ucuz eti sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Türkiye'de 81 ilde teÅŸkilatÄ± olan üç büyük markette 29 lira kÄ±yma, 31 lira kuÅŸbaÅŸÄ± et satÄ±ÅŸlarÄ± devam etmekte. Bunu da devam ettirebildiÄŸimiz sürece devam ettirmeyi düÅŸünüyoruz" dedi.

Pakdemirli hayvan ithalatÄ±nÄ±n 3 yÄ±lda azaltÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ileri sürerek "Önümüzdeki 6 ay içerisinde kasaplÄ±k hayvanla ilgili herhangi bir ithalatÄ±mÄ±z olmayacak. Bunu net söyleyebilirim ama Türkiye (tüketimini) 6 kilodan 15 kiloya çÄ±karÄ±rken üretimini yüzde 70 artÄ±rmÄ±ÅŸ. Bugün itibarÄ±yla tüketici tercihleri proteinde bir miktar daha ette olduÄŸu için bizim bu konuyla ilgili ithalat baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± tamamen ortadan kaldÄ±rmamÄ±z 3 senelik bir program. 2021 yÄ±lÄ± içinde biz artÄ±k 'tamamen Türkiye bu konuda ithalata baÄŸÄ±mlÄ± olmaktan kesinlikle çÄ±kacaktÄ±r' diyebiliyoruz."

Bakandan â€˜etâ€™ sorununa Ã§Ã¶zÃ¼m: Et yerine balÄ±k tÃ¼ketsek bu iÅŸ Ã§Ã¶zÃ¼lecek

TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli daha önce de “Türkiye’deki kÄ±rmÄ±zÄ± et tüketimi artÄ±yor. Ä°ÅŸte refah seviyesi arttÄ± mÄ± artmadÄ± mÄ±? ArttÄ± ki insanlar 6 kilo et yerken ÅŸimdi 15 kilo et yer hale gelmiÅŸ” ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±..

CHP TarÄ±m PolitikalarÄ±ndan Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ± Orhan SarÄ±bal da “SayÄ±n Bakan öncelikle AKP Genel BaÅŸkanÄ±nÄ± yanÄ±lttÄ±ÄŸÄ± gibi, kendisi de yanÄ±lÄ±yor. BürokratlarÄ±na talimat vererek TÜÄ°K’ten yÄ±llara göre kÄ±rmÄ±zÄ± et tüketimi rakamlarÄ±na baksÄ±n. 2016 yÄ±lÄ±nda 14,70 kg iken 2017 yÄ±lÄ±nda 13,94 kg’a düÅŸmüÅŸtür. AçÄ±klamasÄ±na bakÄ±yorsunuz rakamlar ortada iken ‘15 kilograma çÄ±kmÄ±ÅŸ’ diye söylem kullanÄ±yor” demiÅŸti.

Et Ã¼retiminde artÄ±ÅŸ yok: Ya TÃœÄ°K ya da ErdoÄŸan yanÄ±ltÄ±yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 KasÄ±m 2018 11:58

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