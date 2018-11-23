KreÅŸte Ã§ocuÄŸa kÃ¶tÃ¼ muamelede bulunan bakÄ±cÄ± iÅŸten atÄ±ldÄ±

Ankara Etimesgut'takiÂ bir kreÅŸte aÄŸlayan kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸun aÄŸzÄ±nÄ± kapatÄ±p kÃ¶tÃ¼ muamelede bulunan bakÄ±cÄ±nÄ±n iÅŸten Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ankara Etimesgut'taki bir kreÅŸte aÄŸlayan küçük çocuÄŸun aÄŸzÄ±nÄ± kapatÄ±p vücudu ile çocuÄŸun üzerine yüklenen bakÄ±cÄ±nÄ±n görüntüleri yayÄ±nlandÄ±.

Görüntünün sosyal medya hesaplarÄ±nda paylaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, çocuÄŸa kötü muamelede bulunan bakÄ±cÄ±nÄ±n iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyuruldu. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. KreÅŸ sahibinin "Olay mahkemeye taÅŸÄ±ndÄ±" dediÄŸi belirtildi.

MEB'Ä°N AÇIKLAMASI

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan konuya liÅŸkin yapÄ±lan açÄ±klama ÅŸu ÅŸekilde: "Ankara’da özel bir anaokulunda gerçekleÅŸen ve sosyal medya aracÄ±yla yayÄ±nlanan video görüntülerinde öÄŸrencilere ÅŸiddet uygulandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±na iliÅŸkin; Olayda görevli çocuk geliÅŸimi uzman öÄŸreticisinin son birkaç hafta içinde ailevi sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±, kurumdan izin almadan öz yeÄŸenini kuruma getirdiÄŸi, video görüntülerindeki çocuÄŸun da yeÄŸeni olduÄŸu, kendi sÄ±nÄ±fÄ±nda yeÄŸenine yüksek sesle baÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, susturmak için aÄŸzÄ±nÄ± kapayarak fiziki müdahalede bulunduÄŸu bilgisine ulaÅŸÄ±ldÄ±. Videodaki görüntüler üzerine, özel anaokulu tarafÄ±ndan, ismi geçen çocuk geliÅŸimi uzman öÄŸreticisinin görevine son verilmiÅŸtir. Anaokulunda yaÅŸanan olayla ilgili gerekli inceleme ve soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±."

KREÅž YÖNETÄ°CÄ°SÄ°: KONU YARGIYA YANSIMIÅžTIR

KreÅŸ yöneticisi Banu YÄ±ldÄ±rÄ±m, kreÅŸte yaÅŸanan olayla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Böyle sorunlar saklanÄ±rsa nasÄ±l olacak? Ben susarsam o susarsa nasÄ±l olacak? Lütfen kurumlara destek olalÄ±m ki baÅŸka kurumlarda bu tür olaylar olursa örtbas edilmesin. Konu yargÄ±ya yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±r. Sonuna kadar bu olayÄ±n takipçisi olacaÄŸÄ±m. Siz de lütfen bu olayÄ±n takipçisi olun" diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 KasÄ±m 2018 11:44

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