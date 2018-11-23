ErdoÄŸan: EÅŸitlik diyorlar 100 metreyi erkekle bayan koÅŸsun bu adil mi?

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, KADEM'in KadÄ±n ve Adalet Zirvesi'nde konuÅŸtu: KadÄ±na ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapmamÄ±z mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, KADEM'in 3. UluslararasÄ± KadÄ±n ve Adalet Zirvesi'nde konuÅŸtu.

"KadÄ±n, ailenin hem ayrÄ±lmaz bir parçasÄ± hem de lokomotifidir" diyen ErdoÄŸan, "KadÄ±na ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapmamÄ±z mümkün deÄŸildir. FÄ±tratÄ±n gereÄŸi yaratÄ±lanlara aynÄ± gözle bakmaktÄ±r" ifadelerini kullandÄ±. ErdoÄŸan, "Bizim kültür köklerimizde cinsiyet ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yoktur" dedi.

TBMM'deki milletvekili kadÄ±n oranÄ±nÄ±n yüzde 17.5 olduÄŸunu söyleyen ErdoÄŸan, bu oranÄ±n yeterli olmamakla birlikte rekor seviyede olduÄŸunu belirtti. ErdoÄŸan, diÄŸer meslek gruplarÄ±ndaki oranlardan da örnekler vererek "Nereden nereye" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"BazÄ±larÄ± eÅŸitlik eÅŸitlik diyor da 100 metreyi erkekle bayan koÅŸsunlar, bu adalet olur mu" diyen ErdoÄŸan, "Adalet herkese aynÄ± ÅŸekilde davranmak anlamÄ±na gelmiyor. Büyük ile küçüÄŸü aynÄ± terazide tartamazsÄ±nÄ±z" dedi.

"Dün kadÄ±nÄ± en bayaÄŸÄ±sÄ±ndan bir meta olarak kullanan zihniyetin bugün kadÄ±nÄ± yine meta anlayÄ±ÅŸÄ±yla ama bu defa eÅŸitlik ambalajÄ± içinde kullanÄ±yor olmasÄ± bizim için ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± deÄŸildir" diyen ErdoÄŸan, "AsÄ±rlar boyunca insanlarÄ± boyunlarÄ±na, ayaklarÄ±na, kollarÄ±na zincir vurarak kitleler halinde mal gibi satan ve çalÄ±ÅŸtÄ±ran, bunlar için de kadÄ±nlarÄ± ve çocuklarÄ± daha da aÅŸaÄŸÄ±layan bir dünyanÄ±n kodlarÄ± bize ait deÄŸildir" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

ErdoÄŸan, "Uzun yÄ±llar ülkemizi esir alan ideolojik tartÄ±ÅŸmalarda kadÄ±nÄ±n hep bir sembol olarak kullanÄ±lmasÄ± doÄŸrusu bizi çok rahatsÄ±z etmiÅŸtir. Milletimizin deÄŸerlerine, kültürüne, tarihine düÅŸmanlÄ±klarÄ±nÄ± alenen ifade edemeyenler, husumetlerini genç kÄ±zlarÄ±mÄ±zÄ±n, eÅŸlerimizin, annelerimizin baÅŸörtüleri üzerinden sahaya yansÄ±tmaya çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlardÄ±r" ifadelerini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 KasÄ±m 2018 11:48

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