Pakistan'da 2 ayrÄ± bombalÄ± saldÄ±rÄ±: 27 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Pakistan'da okul kapÄ±sÄ±nda bombanÄ±n patlamasÄ± sonucu 25 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken, Ã‡in'in KaraÃ§i KonsolosluÄŸu'nda yaÅŸanan saldÄ±rÄ±da iki polis Ã¶ldÃ¼.

bir okulun kapÄ±sÄ±na bÄ±rakÄ±lan bombanÄ±n patlamasÄ± sonucu ilk belirlemelere göre 25 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 35 kiÅŸi yaralandÄ±.

Pakistan'da Hayber Pahtunhva eyaletinde Hangu kentinin AÅŸaÄŸÄ± Orakzai bölgesindeki bir okulun kapÄ±sÄ±na bÄ±rakÄ±lan bombanÄ±n patlamasÄ± sonucu 25 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Güvenlik güçlerinin yerel medyayla paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilgilere göre, 35 kiÅŸi de yaralandÄ±. YaralÄ±larÄ±n Kohat baÅŸta olmak üzere çevre illerdeki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±.

Bir baÅŸka saldÄ±rÄ± ise Çin'in Karaçi KonsolosluÄŸu'nda yaÅŸandÄ±. Çin'in Karaçi KonsolosluÄŸuna silahlÄ± ve el bombalÄ± saldÄ±rÄ± düzenlendi, 2 polis hayatÄ±nÄ± kaybetti.

AA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Karaçi Emniyet Müdürü Amir Åžaikh, kentin Clifton Block 4 bölgesinde gerçekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±da, 3 kiÅŸilik bir grubun silah ve bomba kullanarak konsolosluÄŸa girmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. SaldÄ±rganlar ve konsolosluk görevlileri arasÄ±nda yaÅŸanan çatÄ±ÅŸma sonucu iki polis hayatÄ±nÄ± kaybetti, bir polis de yaralandÄ±. Cinnah Hastanesi Sözcüsü Semi Cemali, yaralÄ± polisin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

SaldÄ±rÄ±yÄ± Belucistan Özgürlük Ordusunun üstlendi.

PatlamanÄ±n ardÄ±ndan açÄ±klama yapan Pakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Åžah Mahmud KureÅŸi, "Teröristlerin yaptÄ±ÄŸÄ± bu korkakça saldÄ±rÄ±yÄ± durduran ÅŸehit polislerimize rahmet diliyorum. Çin ve Pakistan, geliÅŸmemizi durdurmak isteyenleri maÄŸlup edecektir" dedi. KureÅŸi, konsolosluk çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n ve diplomatlarÄ±n güvende olduÄŸunu belirtti. (HABER MERKEZÄ°)

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