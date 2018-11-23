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16 ilde 'FETÃ–' operasyonu: 37 asker hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ±
DiyarbakÄ±r merkezli 16 ilde baÅŸlatÄ±lan 'FETÃ–' operasyonu kapsamÄ±nda 37 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.
DiyarbakÄ±r'da, 'FETÖ'nün kara kuvvetleri yapÄ±lanmasÄ±na yönelik yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, 26 muazzaf askerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 37 kiÅŸi hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verildi, 16 ilde eÅŸ zamanlÄ± operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.
DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, 'FETÖ'nün kara kuvvetleri yapÄ±lanmasÄ±na yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda örgüt yöneticileri tarafÄ±ndan telefonla arandÄ±klarÄ± belirlenen, 26 muazzaf askerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 37 kiÅŸi hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±.
KararÄ±n ardÄ±ndan bugün sabah saatlerinde DiyarbakÄ±r merkezli 16 ilde, 1 binbaÅŸÄ±, 2 yüzbaÅŸÄ±, 2 üsteÄŸmen, 29 astsubay, 1 uzman çavuÅŸ ve okuldan iliÅŸiÄŸi kesilen 2 askeri öÄŸrencinin yakalanmasÄ± için eÅŸ zamanlÄ± operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.
GözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüphelilerin soruÅŸturma kapsamÄ±nda DiyarbakÄ±r'a getirilecekleri bildirildi. (DiyarbakÄ±r/DHA)