Ã‡avuÅŸoÄŸlu, AÄ°HM'nin DemirtaÅŸ kararÄ±nÄ±n hukuki olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, AÄ°HM'nin Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n tutukluluÄŸunun sona erdirilmesine dÃ¶nÃ¼k kararÄ±nÄ±n hukuki olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, CNN Türk'te katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programda gündeme iliÅŸkin sorularÄ± yanÄ±tladÄ±. ÇavuÅŸoÄŸlu, AÄ°HM'nin Selahattin DemirtaÅŸ kararÄ±nÄ±n hukuki olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdü.

MENBÄ°C'Ä°N YOL HARÄ°TASI TAMAMLANMALI

ÇavuÅŸoÄŸlu, Suriye'nin Menbic kentiyle ilgili ABD ile belirlenecek yol haritasÄ±nÄ±n yÄ±l sonuna kadar tamamlanmasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

VELÄ°AHT PRENS SELAM, ERDOÄžAN'LA GÖRÜÅžMEK Ä°STÄ°YOR

Suudi Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine iliÅŸkin konuÅŸan ÇavuÅŸoÄŸlu, "(Suudi) Veliaht prens ile görüÅŸmek için bir engel yok. Talep ederse görüÅŸülebilir. Tabii ki takdir CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n" dedi.

DEMÄ°RTAÅž KARARI KENDÄ° KARARLARIYLA ÇELÄ°ÅžÄ°YOR

AÄ°HM'nin Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n tutukluluÄŸunun hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸuna hükmetmesini deÄŸerlendiren ÇavuÅŸoÄŸlu, bu kararÄ±n AÄ°HM'nin daha önce aldÄ±ÄŸÄ± kararlarla çeliÅŸtiÄŸini söyledi ve hukuki olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdü. ÇavuÅŸoÄŸlu, dün AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve Güvenlik PolitikasÄ± Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin DemirtaÅŸ'Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± yönünde yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klama için de "Mogherini sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± aÅŸtÄ±" dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Avrupa BirliÄŸi'nden 'DemirtaÅŸ serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±' mesajÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 KasÄ±m 2018 10:59

www.evrensel.net