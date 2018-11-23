BoÅŸanmak isteyen kadÄ±n eÅŸi tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Hatay'Ä±n KÄ±rÄ±khan ilÃ§esinde Ã‡etin DikbaÅŸ, boÅŸanmak isteyen eÅŸi Emine DikbaÅŸ'Ä±Â pompalÄ± tÃ¼fekle vurarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼.

Hatay'Ä±n KÄ±rÄ±khan ilçesinde Çetin DikbaÅŸ (28), boÅŸanmak isteyen eÅŸi Emine DikbaÅŸ'Ä± (20) pompalÄ± tüfekle vurarak öldürdü.

KadÄ±n cinayeti dün gece KÄ±rÄ±khan ilçesine baÄŸlÄ± Delibekirli Mahallesi'nde yaÅŸandÄ±. DHA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Ä°stanbul'da bir fabrikada iÅŸçi olarak çalÄ±ÅŸan Çetin DikbaÅŸ, kendisinden boÅŸanmak isteyen Emine DikbaÅŸ'a ateÅŸ etti. KomÅŸularÄ±n silah sesini haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekipleri Emine DikbaÅŸ'Ä±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini belirledi. Jandarma, evde bulunan Çetin DikbaÅŸ'Ä± gözaltÄ±na aldÄ±.

YapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan Emine DikbaÅŸ'Ä±n cenazesi otopsi için Adana Adli TÄ±p Kurumu'na gönderildi.

Emine DikbaÅŸ'Ä±n biri kanser tedavisi gören 3 çocuÄŸu ise yakÄ±nlarÄ±na teslim edildi. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 KasÄ±m 2018 10:18

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