ABD'de siyah gencin polis kurÅŸunuyla Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi protesto edildi

ABD'de 'Black Friday' Ã¶ncesi alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmada polisin Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ siyah gencin olaylarÄ±n sorumlusu olmadÄ±ÄŸÄ± itiraf edildi.

ABD’nin Alabama eyaletindeki bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde bir siyahÄ±n polis tarafÄ±ndan öldürülmesi sonrasÄ± protesto yürüyüÅŸü gerçekleÅŸtirildi.

Black Friday öncesine ve ‘Åžükran Günü’ne denk gelen perÅŸembe günü Birmingham’a baÄŸlÄ± Riverchase Galleria adlÄ± alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde kavga yaÅŸanmÄ±ÅŸ sonrasÄ±nda da silahlÄ± saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸmiÅŸti. Polisin olaya silahla karÅŸÄ±lÄ±k vermesi sonucu 21 yaÅŸÄ±ndaki Emantic ‘EJ’ Bradford Jr. hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Ancak 21 yaÅŸÄ±ndaki Bradford’Ä±n silahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren kiÅŸi olmadÄ±ÄŸÄ± daha sonra polis tarafÄ±ndan itiraf edildi.

Olayda 18 yaÅŸÄ±ndaki bir erkekle, 12 yaÅŸÄ±ndaki bir kÄ±z çocuÄŸunu yaralayan saldÄ±rganÄ±n halen firari olduÄŸu bildirildi.

Protestocular, Bradford’Ä±n öldürüldüÄŸü yerde saygÄ± duruÅŸunda bulunurken üvey annesi, maktulü “saygÄ±lÄ± bir genç” olarak tanÄ±mladÄ± ve bir polisin oÄŸlu olduÄŸunu söyledi.

Polis, ilk açÄ±klamasÄ±nda Bradford’Ä±n silahÄ±na uzandÄ±ÄŸÄ± görüldüÄŸü için ÅŸüpheli sanÄ±larak vurulduÄŸunu belirtmiÅŸti. Ancak daha sonra yapÄ±lan açÄ±klamada Bradford’Ä±n 18 yaÅŸÄ±ndaki gencin ölümüne neden olan saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtirmemiÅŸ olabileceÄŸi belirtildi. Bradford’Ä±n babasÄ± Emantic Bradford Sr. ise oÄŸlunun silah taÅŸÄ±ma izni olduÄŸunu söyledi.

Polisin son açÄ±klamasÄ±nda olaylarÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ± oluÅŸturan kavgaya 2’den fazla kiÅŸinin karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi aktarÄ±ldÄ± ve çatÄ±ÅŸmayÄ± baÅŸlatan saldÄ±rganÄ±n halen firari olduÄŸu belirtildi. (DIÅž HABERLER)

ABDâ€™de silahlanmaya karÅŸÄ± genÃ§lik isyanÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 KasÄ±m 2018 10:02

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