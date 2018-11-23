ABD'de alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde silahlÄ± saldÄ±rÄ±: 1 Ã¶lÃ¼ 2 yaralÄ±

ABD'nin Alabama eyaletine baÄŸlÄ± Hoover kentinde alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde Ã§Ä±kan silahlÄ± kavga sonucu 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼ 2 kiÅŸi yaralandÄ±.

ABD'de dün Åžükran Günü kutlanÄ±rken Alabama eyaletine baÄŸlÄ± Hoover kentindeki alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde silahlÄ± saldÄ±rÄ± yaÅŸandÄ±.

Yerel televizyon kanalÄ± WBRC'nin haberine göre 'Black Friday' ya da Türkiye'de 'Efsane indirim' olarak bilinen gün öncesi yaÅŸanan olayda iki erkek arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Ä°tiÅŸ kakÄ±ÅŸ sonrasÄ± saldÄ±rganlardan birinin silahÄ±nÄ± ateÅŸlediÄŸi ve 18 yaÅŸÄ±ndaki gencin aÄŸÄ±r yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

'Black Friday' öncesi olmasÄ± nedeniyle alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde güvenlik önlemlerinin artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olduÄŸu ve fazladan polis bulundurulduÄŸu belirtildi. Polisin olaya müdahalesi sÄ±rasÄ±nda saldÄ±rganÄ± silahla vurarak öldürdüÄŸü, olay sÄ±rasÄ±nda 12 yaÅŸÄ±ndaki bir kÄ±z çocuÄŸunun da hafif yaralandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. (DIÅž HABERLER)

ABDâ€™de silahlanmaya karÅŸÄ± genÃ§lik isyanÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 KasÄ±m 2018 10:09

www.evrensel.net