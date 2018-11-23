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FotoÄŸraf: DHA
Van'da askeri araÃ§ devrildi: 1 asker yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
23 KasÄ±m 2018 09:41
Ã‡aldÄ±ran ilÃ§esinde askeri aracÄ±n devrilmesi sonucu bir asker yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Van'Ä±n ÇaldÄ±ran ilçesinde askeri aracÄ±n devrilmesi sonucu TeÄŸmen Muhammed Can Sevim, yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Güvenlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye göre, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu ilçede dün gece Piyade Hudut BirliÄŸi'nde görevli TeÄŸmen Sevim'in içerisinde bulunduÄŸu zÄ±rhlÄ± araç, devrildi. Kazada, TeÄŸmen Sevim hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Sevim'in cenazesi Van'da düzenlenecek törenin ardÄ±ndan memleketi AydÄ±n'Ä±n Nazilli ilçesine uÄŸurlanacak. (HABER MERKEZÄ°)
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