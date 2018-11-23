MHP'nin 5 kentte AKP'den destek istediÄŸi iddia edildi

AKP ile MHP arasÄ±ndaki ittifak gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri devam ediyor. MHP'nin 5 ÅŸehir iÃ§in AKP'den destek istediÄŸi iddia edildi.

AKP, 40 belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ± cumartesi günü açÄ±klamaya hazÄ±rlanÄ±rken bu isimlerin netleÅŸmesinde MHP ile yapÄ±lan ittifak görüÅŸmeleri de etkili oluyor.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre MHP'nin Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir'den aday göstermemesine karÅŸÄ±lÄ±k AKP'den Adana, Mersin, Isparta, Manisa ve Osmaniye'de adaylarÄ±nÄ± desteklemesini istediÄŸi belirtildi.

Öte yandan CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ± "Üç büyükÅŸehirde mutabakat olduÄŸu kulislerde konuÅŸuluyor. Ä°stanbul'dan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ankara'dan Mehmet Özhaseki, Ä°zmir'den Nihat Zeybekci'nin aday gösterileceÄŸi yönünde beklenti büyük. MHP bu üç büyükÅŸehirde aday çÄ±karmayarak AK Parti'ye destek verecek deniliyor" ÅŸeklindeki kulis haber yayÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Haberde ayrÄ±ca ÅŸu ifadeler yer alÄ±yordu:

"Ä°ller için net bir sayÄ± konuÅŸulmadÄ±ÄŸÄ± ama üzerinde çalÄ±ÅŸÄ±lacak iller arasÄ±nda MHP'nin hassasiyet gösterdiÄŸi Manisa, Mersin, Osmaniye'nin olduÄŸu, ayrÄ±ca BalÄ±kesir için de iÅŸbirliÄŸi aranacaÄŸÄ± kulislerde konuÅŸuluyor. Bu illerde anketlere bakÄ±lacak. Buralardaki sonuçlara göre hangi partinin aday göstereceÄŸi netleÅŸecek.

Adana da önemli. MHP bir önceki yerel seçimde aldÄ±ÄŸÄ± belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumak istiyor. Ancak AK Parti için de kritik bir il. Genel seçimde yüksek bir oy oranÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. MHP Hüseyin Sözlü'yü aday göstereceÄŸini çok önce ilan etti. Adana konusunda nasÄ±l bir karar çÄ±kacak henüz belli deÄŸil. BazÄ± ilçelerde de iÅŸbirliÄŸi olacak. Mesela Ankara'da Etimesgut ve PolatlÄ±'yÄ± MHP'ye bÄ±rakÄ±labilir deniliyor. Bir de Alanya'da MHP adayÄ± üzerinden iÅŸbirliÄŸi olabileceÄŸi kulislerde konuÅŸuluyor." (HABER MERKEZÄ°)

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