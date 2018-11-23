CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, YÃ–K'e 4 Ã¼ye, 11 Ã¼niversiteye rektÃ¶r atadÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n YÃ–K'e ve 11 Ã¼niversiteye yaptÄ±ÄŸÄ± rektÃ¶r atamalarÄ±na iliÅŸkin karar Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n YükseköÄŸretim Kurulu (YÖK) üyelikleri ve 11 üniversiteye rektör atanmasÄ±na dair aldÄ±ÄŸÄ± kararlar Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

ErdoÄŸan'Ä±n imzasÄ±yla Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan karara göre, YÖK üyeliklerine CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°dari Ä°ÅŸler BaÅŸkanÄ± Metin KÄ±ratlÄ±, Strateji ve Bütçe BaÅŸkanÄ± Naci AÄŸbal, Prof. Dr. Naci GündoÄŸan ile Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ± Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürü Prof. Dr. Necip CamuÅŸcu seçildi.

ErdoÄŸan'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± rektör atamalarÄ± ise ÅŸöyle:

* Bursa Teknik Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Arif Karademir,

* Erzurum Teknik Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Bülent Çakmak,

* Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Hasan Kaya,

* Ä°stanbul Medeniyet Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Gülfettin Çelik,

* Ä°zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Yusuf Baran,

* Kafkas Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Hüsnü Kapu,

* Kocaeli Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Sadettin Hülagü,

* Mersin Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Ahmet ÇamsarÄ±,

* Necmettin Erbakan Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Cem Zorlu,

* Tokat GaziosmanpaÅŸa Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Bünyamin Åžahin

* Kadir Has Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Meryem Sondan DurukanoÄŸlu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 KasÄ±m 2018 08:56

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