3 barÄ±ÅŸ akademisyenine 1 yÄ±l 3 ay ertelemeli ceza verildi

4 barÄ±ÅŸ akademisyeninin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 3 akademisyene 1 yÄ±l 3 ay ertelemeli ceza verildi.

“Bu suça ortak olmayacaÄŸÄ±z” baÅŸlÄ±klÄ± barÄ±ÅŸ bildirisini imzaladÄ±klarÄ± için “terör örgütü propagandasÄ± yapmak” suçlamasÄ±yla haklarÄ±nda dava açÄ±lan 4 akademisyenin iki ayrÄ± mahkemede davasÄ± görüldü. Ä°stanbul 36. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kan 3 akademisyene ayrÄ± ayrÄ± 1 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± verildi.

Kürt illerindeki sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ± sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan hak ihlallerinin ve çatÄ±ÅŸmalÄ± sürecin sona ermesi için “Bu suça ortak olmayacaÄŸÄ±z” baÅŸlÄ±klÄ± barÄ±ÅŸ bildirisini imzalayan akademisyenlerin yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi. Ä°stanbul 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde ikinci duruÅŸmasÄ± görülen Yrd. Doç. Dr. M.T.T savunmasÄ±nÄ± yaptÄ±. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde akademisyen olan M.T.T, imzaladÄ±ÄŸÄ± barÄ±ÅŸ metninin çözüm sürecindeki uygulamalardan daha “saf” olduÄŸunu ifade etti.

M.T.T, “12 Eylül döneminde BarÄ±ÅŸ DerneÄŸi davasÄ± vardÄ±. Yine o dönemde Türkiye Cumhuriyeti’nin ev sahipliÄŸinde uluslararasÄ± bir gençlik organizasyonu vardÄ±. Bu organizasyonun temasÄ± ‘peace’ idi ve Türkçeye ‘barÄ±ÅŸ’ deÄŸil de ‘huzur’ olarak çevrilmiÅŸti! Ä°ster barÄ±ÅŸ, isterse huzur adÄ± verilsin ya da baÅŸka Türkçe karÅŸÄ±lÄ±klarÄ±ndan biri verilsin; barÄ±ÅŸ olmayan yerde huzur, sessizlik, sakinlik, rahatlÄ±k olmaz. O nedenle barÄ±ÅŸ istemek suç deÄŸildir. BarÄ±ÅŸ talebimizin, dolayÄ±sÄ±yla barÄ±ÅŸÄ±n daha fazla yargÄ±lanmayacaÄŸÄ± umuduyla derhal beraatimi talep ediyorum.” dedi.

‘ADALETÄ°N TERAZÄ°SÄ°NÄ°N ÅžAÅžTIÄžINI DÜÅžÜNÜYORUZ’

M.T.T’nin ardÄ±ndan avukatÄ± Mehmet Fatih Kayagil söz aldÄ±. Ä°ddianameyi eleÅŸtiren Avukat Kayagil, maddi hatalar olduÄŸunu söyledi. 2015’te yayÄ±mlanan “Çözüm sürecinin ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± aÅŸamada ASDER - ASSAM” raporunu mahkemeye sunan Kayagil; Bülent ArÄ±nç, YiÄŸit Bulut, Mehmet Metiner, BeÅŸir Atalay gibi isimlerin de demeçlerine yer verilen raporda PKK lehine cümleler olduÄŸunu kaydetti. Kayagil, 2015’te Star gazetesinde Mesut Akgün’ün bir yazÄ± yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu yazÄ±da “Türkiye PKK’ya silah yardÄ±mÄ± yapmalÄ±dÄ±r” ifadelerine yer verdiÄŸini, yazÄ±nÄ±n hala sitede bulunduÄŸunu ifade etti. Bunun üzerine mahkeme baÅŸkanÄ± Yusuf YÄ±lmaz, gazetenin ve haberi yapan gazetecinin isminini tekrarlatarak not aldÄ±. ASDER - ASAM raporu ile söz konusu yazÄ±yÄ± yazan kiÅŸilere, soruÅŸturma bile açÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Kayagil ÅŸöyle devam etti: “DüÅŸünce ve ifade hürlüÄŸüne saygÄ±mÄ±z var ve elbette bu insanlara da soruÅŸturma açÄ±lsÄ±n demiyoruz. Biz sadece aynÄ± kelimelerin geçtiÄŸi bu bildiriye dava açÄ±lÄ±nca adaletin terazisinin ÅŸaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz.” Mahkeme heyeti dosyayÄ± kendi bünyesindeki diÄŸer akademisyen dosyalarÄ± birleÅŸtirmeye karar verdi.

‘Ä°DDÄ°ALAR SOMUT DELÄ°LLERLE DESTEKLENMÄ°YOR’

Ä°stanbul 36. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde ise 3 akademisyenin davasÄ± görüldü. Ä°stanbul 36. ACM’deki ilk duruÅŸma Ä°stanbul Üniversitesi’nden Dr. ÖÄŸr. Üyesi Güven Gürkan Öztan’Ä±ndÄ±. Önceki celse Öztan’Ä±n avukatlarÄ± Sevgi Kalan Güvercin ve Ali Deniz Ceylan heyetin reddini talep etmiÅŸti. Mahkeme baÅŸkanÄ± Hakan Özer, 37. ACM’nin heyetin reddi talebini reddettiÄŸini söyledi. DuruÅŸma savsÄ± esas hakkÄ±ndaki mütalaasÄ±nÄ± tekrarlayarak, Öztan’Ä±n “örgüt propagandasÄ± yapmak” suçundan cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti. SuçlamalarÄ± reddeden Öztan, beraatini istedi. Öztan’Ä±n avukatlarÄ±ndan Sevgi Kalan Güvercin, atÄ±lÄ± suçun maddi unsurlarÄ±nÄ±n oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi (AÄ°HM) kararlarÄ±ndan örneklerle eylemin, ifade özgürlüÄŸü kapsamÄ±nda deÄŸerlendirilmesi gerektiÄŸini söyledi. SavunmasÄ±na meslektaÅŸÄ± avukat Ä°nayet Aksu’nun sözlerine atÄ±fta bulunarak baÅŸlayan Avukat Ali Deniz Ceylan ise, “Bu yargÄ±lamalarda maalesef savunmanÄ±n sözüyle iddia makamÄ±nÄ±n sözünün eÅŸit olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz” dedi. Ä°ddialarÄ±n somut delillerle desteklenmediÄŸini ancak savunma makamÄ± olarak kendilerinin ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir ÅŸekilde sayfalarca savunma hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. KararÄ±nÄ± açÄ±klayan heyet, Öztan’a 1 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± verdi. Hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ± geri bÄ±raktÄ±.

‘MAHKEME VÄ°CDANÄ° KANAATLE CEZAYI ERTELEDÄ°’

36 ACM’deki ikinci duruÅŸma Prof. Dr. Gülhan Türkay’Ä±ndÄ±.

Esasa karÅŸÄ± beyanda bulunan Gülhan Türkay, suçlamalarÄ± kabul etmediÄŸini belirterek beraatini istedi. Türkay, mahkemenin ceza vermesi halinde hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ± hükümlerinin uygulanmasÄ±nÄ± istemedi.

Türkay’Ä±n avukatÄ± Emel Ataktürk de müvekkilinin beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, Türkay’a 1 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± verdi. SanÄ±k kabul etmediÄŸi için HAGB hükümlerini uygulamayan mahkeme, Türk Ceza Kanunu 51/3 maddesi gereÄŸince ve “sanÄ±ÄŸÄ±n sabÄ±kasÄ±z olmasÄ±, geçmiÅŸteki hali nazara alÄ±narak cezanÄ±n ertelenmesi halinde tekrar suç iÅŸlemeyeceÄŸi hususunda vicdani kanaat oluÅŸtuÄŸu” gerekçesiyle Türkay’Ä± 2 yÄ±l denetime tabii tutarak verilen cezayÄ± erteledi. AynÄ± maddenin 6. fÄ±krasÄ± gereÄŸince sanÄ±ÄŸa herhangi bir yükümlülük belirlemedi. Denetimin ne ÅŸekilde olacaÄŸÄ±na ise Denetim Bürosu karar verecek. Türkay’Ä±n denetim süresi içerisinde kasÄ±tlÄ± bir suç iÅŸlemesi halinde verilen hapis cezasÄ± kÄ±smen veya tamamen uygulanabilecek.

36. ACM’deki son duruÅŸma ise Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet RÄ±za Türkay’Ä±ndÄ±. Mahkemeden beraatini talep eden Türkay, ceza çÄ±kmasÄ± durumunda hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±na dair hükümleri kabul etti.

Türkay’Ä±n avukatÄ± Ataktürk’ün beraat talebinin ardÄ±ndan kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme, Türkay’a 1 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± verdi. Hükmün açÄ±klanmasÄ± geri bÄ±rakÄ±ldÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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