Albayrak: Devletin kasasÄ± hiÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ± kadar gÃ¼Ã§lÃ¼

Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak: Devletin bilanÃ§osu, kasasÄ±, gelir-gider denge ve dÃ¼zeyi belki tarihinde hiÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ± kadar gÃ¼Ã§lÃ¼.Â

Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, bakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2019 bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüÅŸmelerinde milletvekillerinin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

'2002'de ARABASI OLMAYIP DA BUGÜN OLAN KAÇ KÄ°ÅžÄ° VAR?'

Albayrak, "16 sene önce Türkiye nüfusunun kaçta kaçÄ± aynÄ± evde oturuyor? 16 sene önce hangi evde oturuyordu? EvlendiÄŸinden bugüne aynÄ± evde oturan Türkiye'de kaç kiÅŸi var? 2002 yÄ±lÄ±nda arabasÄ± olmayÄ±p da bugün olan kaç kiÅŸi var? Kirada oturup ev alan kaç kiÅŸi var? Türkiye'deki bu ekonomik refah düzeyiyle, iktisadi faaliyetin geliÅŸmesi noktasÄ±nda ortaya koyulan netice bunu bayaÄŸÄ± bir noktaya getirdi." ÅŸeklinde konuÅŸtu

Son 16 yÄ±lda "Türkiye'nin baÅŸÄ±na gelenlerin, piÅŸmiÅŸ tavuÄŸun baÅŸÄ±na gelmediÄŸini" söyleyen Albayrak, ÅŸunlarÄ± ifade etti:

'ELHAMDÜLÄ°LLAH O KADAR DEMOKRATÄ°K BÄ°R ORTAM KÄ°..'

"16 yÄ±llÄ±k süreçte çok büyük bir baÅŸarÄ± hikayesi ortaya koyduk. Zaten öyle olduÄŸu için 2002'den 2018'e kadar Türkiye böyle geldi. Türkiye, demokrasi anlamÄ±nda 2002'ye göre elhamdülillah ne kadar iyi bir noktaya geldi. GeldiÄŸi için böyle. Yeter mi? Daha da iyi olmasÄ± lazÄ±m. Benim Kürt, gayrimüslim, baÅŸörtülü arkadaÅŸlarÄ±m en çok muhafazakar insanlarÄ±n sÄ±kÄ±ntÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ± 28 Åžubat döneminde, onlar hiç ÅŸans bulamadÄ± iÅŸ ve sosyal hayatlarÄ±nda. Bugün geldiÄŸimiz noktada, elhamdülillah o kadar demokratik bir ortam ki..."

'KASA GÜÇLÜ'

Albayrak sözlerine ÅŸöyle devam etti: "Bugün devletin bilançosu, kasasÄ±, gelir-gider denge ve düzeyi belki tarihinde hiç olmadÄ±ÄŸÄ± kadar güçlü. Gerek ihalelerimizde gerek ikincil piyasalarda, yurt içi ve yurt dÄ±ÅŸÄ± tahvillerimizde güçlü bir düÅŸüÅŸ trendi gördük. Mesela, 'borç bulunamaz' denildiÄŸi dönemde, ekimdeki dolar ihalemiz... YÄ±l sonuna kadar ihtiyacÄ±m yok ama ola da bilir, uygun fÄ±rsatlarÄ± bulursam faiz maliyetini düÅŸürmek ve kamu kaynaklarÄ±nÄ± etkin kullanmak için kullanacaÄŸÄ±m. Dünyada hazinecilik örneklerini inceliyoruz. Dün gece 02.30'a kadar farklÄ± ülkelerin farklÄ± hazine ihale metodolojilerine baktÄ±k. 2019'da çok farklÄ± bir ihale metodolojisi takip edeceÄŸiz." (AA)

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