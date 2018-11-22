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FotoÄŸraf: Kirill Venediktov/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
Ronaldinho'nun Ã¼Ã§ lÃ¼ks arabasÄ±na haciz konuldu
22 KasÄ±m 2018 23:28
BrezilyalÄ± eski futbolcu Ronaldinho'nun kÄ±ymetli eÅŸyalarÄ±na,Â Ã¼lkesinde izinsiz inÅŸaat yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle haciz konuldu.
BrezilyalÄ± eski futbolcu Ronaldinho'nun kÄ±ymetli eÅŸyalarÄ±na, ülkesinde izinsiz inÅŸaat yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle haciz konuldu.
Rio Grande do Sul eyaleti savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, hükümetten gerekli izinler alÄ±nmadan yapÄ±lan inÅŸaat nedeniyle Ronaldinho'nun üç lüks arabasÄ± ve bir deÄŸerli tablosuna el konulduÄŸunu duyurdu.
Paris Saint-Germain, Barcelona, Milan gibi önemli takÄ±mlarda forma giyen Ronaldinho, 2007'de Porto Alegre kentinde devlet tarafÄ±ndan koruma altÄ±nda tutulan bir bölgeye izinsiz inÅŸaat yaptÄ±rmÄ±ÅŸ ve doÄŸaya zarar verdiÄŸi gerekçesiyle aldÄ±ÄŸÄ± 2 milyon avroluk para cezasÄ±nÄ± ödeyememiÅŸti. (AA)
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