Ronaldinho'nun Ã¼Ã§ lÃ¼ks arabasÄ±na haciz konuldu

BrezilyalÄ± eski futbolcu Ronaldinho'nun kÄ±ymetli eÅŸyalarÄ±na,Â Ã¼lkesinde izinsiz inÅŸaat yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle haciz konuldu.

BrezilyalÄ± eski futbolcu Ronaldinho'nun kÄ±ymetli eÅŸyalarÄ±na, ülkesinde izinsiz inÅŸaat yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle haciz konuldu.

Rio Grande do Sul eyaleti savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, hükümetten gerekli izinler alÄ±nmadan yapÄ±lan inÅŸaat nedeniyle Ronaldinho'nun üç lüks arabasÄ± ve bir deÄŸerli tablosuna el konulduÄŸunu duyurdu.

Paris Saint-Germain, Barcelona, Milan gibi önemli takÄ±mlarda forma giyen Ronaldinho, 2007'de Porto Alegre kentinde devlet tarafÄ±ndan koruma altÄ±nda tutulan bir bölgeye izinsiz inÅŸaat yaptÄ±rmÄ±ÅŸ ve doÄŸaya zarar verdiÄŸi gerekçesiyle aldÄ±ÄŸÄ± 2 milyon avroluk para cezasÄ±nÄ± ödeyememiÅŸti. (AA)

www.evrensel.net