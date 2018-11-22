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Ä°stanbul'da bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak
Galatasaray-Atiker Konyaspor maÃ§Ä± nedeniyle alÄ±nan tedbirler kapsamÄ±nda, yarÄ±n Ä°stanbul'da bazÄ± yollar trafiÄŸe kapanacak.
Galatasaray-Atiker Konyaspor maçÄ± nedeniyle yarÄ±n 17.30'dan itibaren bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak.
Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü'nden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Spor Toto Süper Lig'de yarÄ±n 20.30'da Türk Telekom StadÄ±'nda oynanacak Galatasaray-Atiker Konyaspor müsabakasÄ± nedeniyle 17.30'dan itibaren bazÄ± yollar trafiÄŸe kapalÄ± olacak.
TrafiÄŸe kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar, ÅŸu ÅŸekilde:
"Güney yan yolda bulunan Ä°SPARK otopark alanÄ± dolana kadar, TEM Kuzey yan yoldan Güney yan yola dönüÅŸ varyantÄ±, araç trafiÄŸine açÄ±k olacak. Ä°SPARK otoparkÄ± dolduktan sonra, dönüÅŸ varyantÄ± araç trafiÄŸine kapatÄ±lacak, alternatif olarak araç sürücüleri TEM Kuzey yan yol OkmeydanÄ± dönüÅŸleri-TEM Güney yan yol baÄŸlantÄ± yolunu kullanacak. Maç baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda, TEM Kuzey yan yol araç trafiÄŸine kapatÄ±lacak, TEM Kuzey'e direkt ve TEM Kuzey'den Güney'e baÄŸlayan varyanta akÄ±m verilecek. TEM Kuzey yan yol araç trafiÄŸine kapandÄ±ÄŸÄ± zaman, TEM Kuzey'den Güney'e baÄŸlantÄ± varyantÄ± trafiÄŸe açÄ±lacak." (AA)