Trump'tan sÄ±nÄ±r tehdidi: Askerlerimizin Ã¶ldÃ¼rÃ¼cÃ¼ gÃ¼Ã§ kullanma izni var

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Meksika sÄ±nÄ±rÄ±ndaki askerlere gÃ¶Ã§menleri Ã¶nlemek iÃ§in Ã¶ldÃ¼rÃ¼cÃ¼ gÃ¼Ã§ kullanÄ±lmasÄ± izni verdiÄŸini sÃ¶yledi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Åžükran Günü nedeniyle Florida'daki Mar-a-Lago tesislerinde basÄ±na açÄ±klamalarda bulundu.

Orta Amerika ülkelerinden gelen göçmenlerin Meksika sÄ±nÄ±rÄ± üzerinden ülkeye girmesini önlemek adÄ±na iki ülke arasÄ±nda inÅŸa etmeyi planladÄ±ÄŸÄ± duvar için gerekli bütçenin ayarlanmamasÄ± halinde hükümeti kapatmakla tehdit eden Trump, sÄ±nÄ±rdaki askerlere ‘ateÅŸ etme' izni verdiÄŸini söyledi.

Trump, “Bir kapatma söz konusu olabilir mi? DuvarÄ± da içeren sÄ±nÄ±r güvenliÄŸi konusu sebebi ile kesinlikle olabilir” ifadelerini kullandÄ±.

Gerekli durumlarda sÄ±nÄ±rdaki ABD askerlerinin öldürücü güç kullanmasÄ±na izin verileceÄŸi konusunda da konuÅŸan Trump, “EÄŸer öldürücü güç kullanmak zorunda kalÄ±rlarsa, ben izin verdim. UmarÄ±m kullanmak zorunda kalmazlar” dedi.

ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis ise yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ABD Ä°ç Güvelik BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan henüz bu yönde bir bildirim almadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, bakanlÄ±ktan böyle bir talebin gelmesi halinde ‘öldürücü güç’ kullanma yetkisinin ABD askerlerine verilebileceÄŸini duyurmuÅŸtu.

KAÅžIKÇI AÇIKLAMASI: DÜNYA KÄ°RLÄ° BÄ°R YER

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'Ä± KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine dair sorumlu tutmak için yeterince delil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan "Belki de bütün dünya sorumlu tutulmalÄ±dÄ±r, çünkü dünya kirli bir yer." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'Ä± KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine dair sorumlu tutmak için yeterince delil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Trump, "Belki de bütün dünya sorumlu tutulmalÄ±dÄ±r, çünkü dünya kirli bir yer." dedi.

Bin Selman'Ä±n KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti konusunda önceden bilgi sahibi olduÄŸu yönündeki iddialarÄ± "hararetli bir ÅŸekilde" reddettiÄŸini dile getiren Trump, kendisinin konuya iliÅŸkin yorumunun ise "Belki (Muhammed bin Selman) biliyordu, belki de bilmiyordu." ÅŸeklinde olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±.

Trump, "Bu olaydan nefret ediyorum, olayÄ±n örtülmeye çalÄ±ÅŸÄ±lma biçiminden nefret ediyorum. Åžunu söyleyebilirim ki Veliaht Prens bu durumdan benden daha fazla nefret ediyor." diye konuÅŸtu.

Öte yandan, Trump ABD Merkezi Haberalma TeÅŸkilatÄ±nÄ±n (CIA), gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesi emrini Muhammed bin Selman'Ä±n verdiÄŸi sonucuna ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na iliÅŸkin ise "teÅŸkilatÄ±n ÅŸüpheleri olduÄŸunu fakat kesin bir sonuca varmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" iddia etti.

Suudi Arabistan'Ä±n OrtadoÄŸu'da "inanÄ±lmaz bir ÅŸekilde yardÄ±mcÄ± olduÄŸunu" da dile getiren Trump, ÅŸöyle devam etti:

"EÄŸer Suudi Arabistan olmasaydÄ±, OrtadoÄŸu'da büyük bir üssümüz olmazdÄ±. Ä°srail'e bakÄ±n, Suudi Arabistan olmasa Ä°srail çok büyük bir sorun içerisinde olurdu. Bu ne demek? Ä°srail ayrÄ±lÄ±yor mu? Ä°srail'in ayrÄ±lmasÄ±nÄ± mÄ± istiyorsun? Suudi Arabistan'da çok güçlü bir müttefikimiz var." (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 KasÄ±m 2018 12:49

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