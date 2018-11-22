Trump'tan KaÅŸÄ±kÃ§Ä± aÃ§Ä±klamasÄ±: DÃ¼nya kirli bir yer

Trump: Bu olaydan nefret ediyorum. Veliaht Prens bu durumdan benden daha fazla nefret ediyor.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'Ä± KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine dair sorumlu tutmak için yeterince delil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan "Belki de bütün dünya sorumlu tutulmalÄ±dÄ±r, çünkü dünya kirli bir yer." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Åžükran Günü nedeniyle Florida'daki Mar-a-Lago tesislerinde basÄ±na açÄ±klamalarda bulunan Trump, Washington Post yazarÄ± Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Ä°stanbul'daki Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸunda öldürülmesine yönelik sorularÄ± cevapladÄ±.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'Ä± KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine dair sorumlu tutmak için yeterince delil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Trump, "Belki de bütün dünya sorumlu tutulmalÄ±dÄ±r, çünkü dünya kirli bir yer." dedi.

Bin Selman'Ä±n KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti konusunda önceden bilgi sahibi olduÄŸu yönündeki iddialarÄ± "hararetli bir ÅŸekilde" reddettiÄŸini dile getiren Trump, kendisinin konuya iliÅŸkin yorumunun ise "Belki (Muhammed bin Selman) biliyordu, belki de bilmiyordu." ÅŸeklinde olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±.

Trump, "Bu olaydan nefret ediyorum, olayÄ±n örtülmeye çalÄ±ÅŸÄ±lma biçiminden nefret ediyorum. Åžunu söyleyebilirim ki Veliaht Prens bu durumdan benden daha fazla nefret ediyor." diye konuÅŸtu.

Öte yandan, Trump ABD Merkezi Haberalma TeÅŸkilatÄ±nÄ±n (CIA), gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesi emrini Muhammed bin Selman'Ä±n verdiÄŸi sonucuna ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na iliÅŸkin ise "teÅŸkilatÄ±n ÅŸüpheleri olduÄŸunu fakat kesin bir sonuca varmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" iddia etti.

Suudi Arabistan'Ä±n OrtadoÄŸu'da "inanÄ±lmaz bir ÅŸekilde yardÄ±mcÄ± olduÄŸunu" da dile getiren Trump, ÅŸöyle devam etti:

"EÄŸer Suudi Arabistan olmasaydÄ±, OrtadoÄŸu'da büyük bir üssümüz olmazdÄ±. Ä°srail'e bakÄ±n, Suudi Arabistan olmasa Ä°srail çok büyük bir sorun içerisinde olurdu. Bu ne demek? Ä°srail ayrÄ±lÄ±yor mu? Ä°srail'in ayrÄ±lmasÄ±nÄ± mÄ± istiyorsun? Suudi Arabistan'da çok güçlü bir müttefikimiz var." (AA)

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