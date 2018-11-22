Suudi Veliaht, KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayeti sonrasÄ± ilk kez yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±ktÄ±

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'Ä±n ilk duraÄŸÄ± BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesinin ardÄ±ndan ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyaretine çÄ±ktÄ±.

Suudi Arabistan resmi haber ajansÄ± SPA'nÄ±n haberine göre, Kraliyet DivanÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Veliaht Prens Bin Selman'Ä±n, bazÄ± Arap ülkelerini ziyaret etmek üzere ülkeden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AçÄ±klamada, Veliaht Prens'in söz konusu ziyaretleri Kral Selman bin Abdulaziz'in talimatlarÄ± doÄŸrultusunda ülkenin bölgesel ve uluslararasÄ± iliÅŸkilerinin güçlendirilmesi amacÄ±yla gerçekleÅŸtireceÄŸi ifade edildi.

BÄ°N SELMAN'IN Ä°LK DURAÄžI BAE

Kraliyet DivanÄ±'dan yapÄ±lan açÄ±klamada Veliaht Prens'in hangi ülkeleri ziyaret edeceÄŸi bilgisine yer verilmezken, Suudi Arabistan'Ä±n Al Arabiya televizyonu ise Bin Selman'Ä±n ilk duraÄŸÄ±nÄ±n BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE) olduÄŸunu duyurdu.

Suudi Arabistan Enerji BakanÄ± Halid Abdulaziz el-Falih, önceki gün yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'Ä±n ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± turu kapsamÄ±nda 30 KasÄ±m-1 AralÄ±k tarihlerinde Arjantin'de gerçekleÅŸtirilmesi planlanan G-20 Zirvesi'ne katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

Falih, söz konusu yurt dÄ±ÅŸÄ± turunun Arjantin dÄ±ÅŸÄ±nda hangi ülkeleri kapsayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin ise bilgi vermemiÅŸti.

Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda öldürüldüÄŸü 2 Ekim'den bu yana Veliaht Prens Muhammed bin Selman ilk kez bir yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyareti gerçekleÅŸtiriyor. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 KasÄ±m 2018 00:08

www.evrensel.net