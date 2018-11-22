Galatasaray-Konyaspor maÃ§Ä± ne zaman, saat kaÃ§ta?

SÃ¼per Lig'de 13. hafta Galatasaray-Konyaspor maÃ§Ä±yla baÅŸlÄ±yor. MaÃ§a dair tÃ¼m haber ve istatistikler bu sayfada.

Süper Lig’de 13. hafta Galatasaray-Atiker Konyaspor maçÄ±yla baÅŸlÄ±yor. 23 KasÄ±m Cuma günü Türk Telekom StadÄ±'nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸma, saat 20.30'da baÅŸlayacak.

Süper Lig'de 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 maÄŸlubiyeti olan Galatasaray, 23 puanla ikinci sÄ±rada yer alÄ±yor. YaptÄ±ÄŸÄ± maçlarÄ±n 4'ünü kazanan, 5'inden beraberlik ve 3'ünden yenilgiyle ayrÄ±lan Atiker Konyaspor ise 17 puanla 9. sÄ±rada bulunuyor.

CEZALI VE SAKATLAR

Galatasaray'da cezalÄ± olan teknik direktör Fatih Terim, yardÄ±mcÄ± antrenör Hasan ÅžaÅŸ ve futbolcular Badou Ndiaye, Garry Rodrigues, Ryan Donk, Atiker Konyaspor maçÄ±nda görev yapamayacak.

SakatlÄ±klarÄ± bulunan Younes Belhanda, Sinan GümüÅŸ ve ameliyat edilen Emre Akbaba da karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n kadrosunda yer almayacak.

Tedavileri tamamlanan ve dünkü antrenmanda takÄ±mla çalÄ±ÅŸan Eren Derdiyok, Serdar Aziz, Ozan Kabak ve Yuto Nagatomo'nun karÅŸÄ±laÅŸmada oynayÄ±p oynamayacaÄŸÄ±na teknik heyet karar verecek.

FERNANDO CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da BrezilyalÄ± futbolcu Fernando Reges, sarÄ± kart ceza sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunuyor. BrezilyalÄ± futbolcu, yarÄ±nki maçta sarÄ± kart görmesi durumunda cezalÄ± duruma düÅŸecek ve 14. haftadaki BeÅŸiktaÅŸ derbisinde forma giyemeyecek.

SAHASINDA 25 MAÇTIR YENÄ°LMÄ°YOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasÄ±nda çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± son 25 maçta maÄŸlubiyet yaÅŸamadÄ±. Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasÄ±nda KasÄ±mpaÅŸa'ya karÅŸÄ± yaÅŸayan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, daha sonra Türk Telekom StadÄ±'nda oynadÄ±ÄŸÄ± müsabakalarda rakiplerine boyun eÄŸmedi.

Galatasaray, evindeki son 25 lig maçÄ±nÄ±n 22'sini kazanÄ±rken, üçünden beraberlikle ayrÄ±ldÄ±.

KONYA, 23 MAÇTIR GALATASARAY’I YENEMÄ°YOR

Spor Toto Süper Lig'de 13. haftanÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ maçÄ±nda yarÄ±n deplasmanda Galatasaray ile karÅŸÄ±laÅŸacak Atiker Konyaspor, rakibi karÅŸÄ±sÄ±nda uzun süredir galip gelemiyor.

RÄ±za ÇalÄ±mbay ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rarak teknik direktörlüÄŸe Aykut Kocaman'Ä± getiren yeÅŸil-beyazlÄ± ekip, ligde Galatasaray'Ä± 23 maçtÄ±r yenemiyor.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip karÅŸÄ±sÄ±nda ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarÄ±sÄ±nda, 13 Eylül 2003'te evindeki maçta 1-0'lÄ±k sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptÄ±ÄŸÄ± 23 karÅŸÄ±laÅŸmadan 19'unu yitirdi, 4'ünde berabere kaldÄ±, 15 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süredir 3 puana ulaÅŸamadÄ±.

DEPLASMANDA HÄ°Ç KAZANAMADI

Atiker Konyaspor, lig tarihinde Galatasaray ile Ä°stanbul'da yaptÄ±ÄŸÄ± hiçbir maçÄ± kazanamadÄ±.

Taraflar arasÄ±nda Ä°stanbul'da yapÄ±lan 17 lig maçÄ±ndan 15'ini sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar kazandÄ±, 2'si berabere bitti, yeÅŸil-beyazlÄ±lar deplasmanda galip gelemedi.

Konyaspor deplasmandaki puanlarÄ±nÄ± 2006-2007'de 3-3, 2015-2016'da da 0-0'lÄ±k beraberliklerle aldÄ±.

Ä°stanbul'da ev sahibi ekip 45, konuk takÄ±m ise 13 gol attÄ±.

SÜPER LÄ°G’DE 35. RANDEVU

Galatasaray ile Atiker Konyaspor, Süper Lig'de 35. kez karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

Ä°ki takÄ±m arasÄ±nda geride kalan 34 lig maçÄ±ndan 27'sini Galatasaray, 2'sini Konyaspor kazandÄ±, 5 karÅŸÄ±laÅŸma da berabere sonuçlandÄ±.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n 70 golüne, yeÅŸil-beyazlÄ±lar 19 golle yanÄ±t verebildi.

Geçen sezonki maçlarÄ± Galatasaray, deplasmanda 2-0, evinde de 2-1'lik skorlarla kazandÄ±.

EN FARKLI GALÄ°BÄ°YETLER

2007-2008 sezonunda Ä°stanbul'da yapÄ±lan ve sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ±n cezasÄ± nedeniyle seyircisiz oynanan maçÄ± Galatasaray 6-0 kazanÄ±rken bu sonuç, iki takÄ±m arasÄ±nda lig tarihindeki en farklÄ± skorlu karÅŸÄ±laÅŸma oldu.

Konyaspor ise Galatasaray karÅŸÄ±sÄ±ndaki iki galibiyetini de 1-0'lÄ±k sonuçlarla aldÄ±. (AA)

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