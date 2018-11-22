Dersim'de KazÄ±m ÃœnlÃ¼ KÃ¼tÃ¼phanesi aÃ§Ä±lÄ±yor

Dersimâ€™de Mazgirt Belediyesi, kalp krizi geÃ§irerek yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren EÄŸitim Sen TekirdaÄŸ Åžube Sekreteri KazÄ±m ÃœnlÃ¼ anÄ±sÄ±na kÃ¼tÃ¼phane oluÅŸturuyor.Â

Dersim’de Mazgirt Belediyesi, kalp krizi geçirerek yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren EÄŸitim Sen TekirdaÄŸ Åžube Sekreteri KazÄ±m Ünlü anÄ±sÄ±na kütüphane oluÅŸturuyor.

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen EÄŸitim Sen TekirdaÄŸ Åžube Sekreteri KazÄ±m Ünlü, 23 KasÄ±m 2017’de geçirdiÄŸi kalp krizi sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. 24 KasÄ±m’da topraÄŸa verilen Dersimli KazÄ±m Ünlü, yaÅŸamÄ± boyunca haksÄ±zlÄ±klara karÅŸÄ± mücadele etti. Mazgirt Belediyesi Ünlü’nün anÄ±sÄ±na, ilçede 5 bin kitaptan oluÅŸan bir kütüphane oluÅŸturdu. Kütüphanenin açÄ±lÄ±ÅŸÄ± Türkiye’de öÄŸretmenler günü olarak kutlanan 24 KasÄ±m’da yapÄ±lacak.

‘EMEKÇÄ°LERÄ°N SESÄ°YDÄ°’

KazÄ±m Ünlü Kütüphanesi ile birlikte 2 bin nüfuslu Mazgirt ilçesinde kütüphane sayÄ±sÄ± üçe çÄ±karken, kütüphanenin oluÅŸumuna emek veren belediye çalÄ±ÅŸanÄ± Pelin Güngören, kütüphane çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 2 ay sürdüÄŸünü, tüm kitaplarÄ± da birçok ilden temin ettiklerini söyledi. Güngören, ihraç edildikten sonra yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren bir öÄŸretmenin Mazgirt ilçesinde kitaplarla yaÅŸam bulmasÄ±nÄ± istediklerini belirterek, “KazÄ±m Ünlü, verdiÄŸi mücadele ile yok sayÄ±lan tüm emekçilerin sesiydi. KHK’ler ile insanlarÄ±n sindirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bu dönemde kütüphane ile özelikle ihraç edilen öÄŸretmenlerin yanÄ±nda olduÄŸumuzu göstermek istedik. Kütüphane ile daha çok okumak, daha çok bilinçlendirmek istiyoruz” dedi. (Dersim/MA)

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