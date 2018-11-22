TÃ¼m Bel Sen Adana Åžube'den A Haberâ€™e tepki

TÃ¼m Bel Sen Adana Åžubesi, A Haberâ€™in Ã‡ukurova Belediyesini suÃ§lu gibi gÃ¶sterdiÄŸi haberin doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Tüm Bel Sen Adana Åžubesi, A Haber’in kendilerinden aldÄ±ÄŸÄ± görüÅŸü çarpÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Çukurova Belediyesini suçlu gibi gösterdiÄŸi haberin doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

SayÄ±ÅŸtay denetiminde Çukurova Belediyesinde imzalanan toplu iÅŸ sözleÅŸmesi çerçevesindeki ödemelerin A Haber tarafÄ±ndan yolsuzlukmuÅŸ gibi ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Tüm Bel-Sen Adana Åžube BaÅŸkanÄ± Mehmet Çelik, SayÄ±ÅŸtay denetimi sonrasÄ± kesintilerin geri alÄ±nmasÄ± için yaptÄ±klarÄ± çabalarÄ±n A Haber tarafÄ±ndan çarpÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Türk Ä°ÅŸ’in açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ± ve yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ± ile ilgili temmuz ayÄ± verilerini paylaÅŸan Çelik “AçlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ± 1738, yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ± 5 bin 662 liradÄ±r. A Haberin ülke gerçeÄŸi olan bu ekonomik ve sosyal durumu sosyal demokrat bir belediyenin suçu gibi yansÄ±tmaya çalÄ±ÅŸmasÄ± ne kadar etiktir?” diye sordu.

‘BENZER TÄ°S’LERÄ° BAÅžKA BELEDÄ°YELER DE YAPIYOR’

Çukurova Belediyesi ile Tüm Yerel Sen arasÄ±nda yapÄ±lan 2018 toplu sözleÅŸmesinde fazla ödeme görüldüÄŸü öne sürülerek memurlardan iki aydÄ±r kesinti yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Çelik, yetkili sendika kayÄ±tsÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ± için kendilerinin devreye girdiÄŸini söyledi. A Haber’in kendilerinden konu ile ilgili bilgi aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Çelik, sosyal denge ödemeleri, sosyal haklar ve Çukurova Belediyesi ile ilgili olumsuz bir görüÅŸ belirtmediklerini söyledi. Yetkili sendikanÄ±n kesintilere kayÄ±tsÄ±z kalmasÄ± üzerine Tüm Bel Sen’in yetkililerle görüÅŸerek olayÄ± çözmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Çelik, “Sonuçta Ä°ller BankasÄ±’ndan gelen paralarÄ±n bir kÄ±smÄ± toplu sözleÅŸme kapsamÄ±nda emeklerinin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olarak emekçilere verilmek istenmiÅŸtir. Ödemeler tamamen ÅŸeffaf ve kamu vicdanÄ±nÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±ya sokmayacak ÅŸekilde yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Benzer toplu sözleÅŸmeler sadece CHP’li belediyelerde deÄŸil AKP’li ve MHP’li belediyelerde de yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r” dedi. (Adana/EVRENSEL)

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