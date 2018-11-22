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FotoÄŸraf: Ä°DO BasÄ±n BÃ¼lteni
BUDO, bazÄ± seferlerini iptal etti
22 KasÄ±m 2018 19:20
Bursa Deniz OtobÃ¼sleri'nin (BUDO) seferlerinden bazÄ±larÄ±, olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazÄ±larÄ±, olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, saat 14.00'teki Bursa (Mudanya)-Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 15.30'daki Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (Ä°hlas), saat 16.55'teki Armutlu (Ä°hlas)-Bursa (Mudanya), saat 17.00'deki Bursa (Mudanya)-Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 18.00'deki Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapÄ±lamadÄ±.
BUDO'nun saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)-Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi ile 20.00'deki Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de iptal edildi. (AA)
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