Canan Karatay'dan, ErdoÄŸan'Ä±n talimatÄ±na destek geldi

Canan Karatay, ErdoÄŸan'Ä±n 'BirÃ§ok alanda vatandaÅŸÄ±n aklÄ±nÄ± karÄ±ÅŸtÄ±ran farklÄ± aÃ§Ä±klamalar var. Bu iÅŸi Ã§Ã¶zÃ¼n' talimatÄ±na destek geldi.

Ankara'da konuÅŸan Ä°ç HastalÄ±klarÄ± ve Kardiyoloji UzmanÄ± Prof. Dr. Canan Karatay, CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n önceki gün SaÄŸlÄ±k ve GÄ±da PolitikalarÄ± Kurulu'nda beslenmeyle ilgili, "Birçok alanda vatandaÅŸÄ±n aklÄ±nÄ± karÄ±ÅŸtÄ±ran farklÄ± açÄ±klamalar var. Bu iÅŸi çözün" talimatÄ±na destek verdi. Prof. Dr. Karatay, "Ben de 'Çözelim' diyorum" dedi.

Prof. Dr. Canan Karatay, YargÄ±tay'Ä±n kuruluÅŸunun 150'inci yÄ±lÄ± etkinlikleri kapsamÄ±nda düzenlenen 'Åžeker en tatlÄ± zehirdir' konulu konferansa katÄ±ldÄ±. Çok sayÄ±da YargÄ±tay çalÄ±ÅŸanÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± konferansta konuÅŸan Prof. Dr. Karatay, ekmek, toz ÅŸeker, sÄ±vÄ± ÅŸeker ve ÅŸekersiz gazlÄ± içeceklerin trigliseridleri yükselttiÄŸini söyledi. Enerji içeceklerinin zararlarÄ±na da dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, "BakÄ±n geçenlerde iki genç kalp krizi geçirdi. Biri Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde. 22 yaÅŸÄ±nda üniversite öÄŸrencisi. Dün de Zonguldak'ta bir sporcunun kalp krizi geçirip gittiÄŸini gördük. 22 yaÅŸÄ±ndaki bir insan niçin kalp krizi geçirir? AltÄ±nda ÅŸekerli gazlÄ± içecekler, özellikle enerji içecekleri yatÄ±yor. Çocuklar zaten heyecanlÄ±, delikanlÄ± bunlar. Maça gidiyorlar, oynuyorlar. Bir de üstüne bu enerji içeceklerini yükleyince kan pÄ±htÄ±laÅŸÄ±yor, gidiyorlar. Stres de var tabii" dedi.

'ÇÖZÜM YAVAÅž YAVAÅž BAÅžLAMIÅž DURUMDA'

Bir gazetecinin, "CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, SaÄŸlÄ±k ve GÄ±da PolitikalarÄ± Kurulu'na talimat verdi. Dedi ki, 'Biri çÄ±kÄ±yor 'ekmek yiyin' diyor biri de 'Yemeyin' diyor. Biri 'yaÄŸÄ± su gibi için' diyor diÄŸeri baÅŸka bir ÅŸey. Biri 'bal ye' diyor 'biri yeme zararlÄ±' diyor. Birçok alanda vatandaÅŸÄ±n aklÄ±nÄ± karÄ±ÅŸtÄ±ran farklÄ± açÄ±klamalar var. Bu iÅŸi bir çözün' dedi. Siz ne dersiniz bu konuda?" sorusuna, Prof. Dr. Canan Karatay, ÅŸöyle cevap verdi:

"Ben de çözelim diyorum. Tabii çözüm çok önemli. Bir devlet politikasÄ± olmasÄ± lazÄ±m. Ama çözüm de yavaÅŸ yavaÅŸ baÅŸlamÄ±ÅŸ durumda. Biliyorsunuz okullarda gazlÄ± içecekler artÄ±k satÄ±lmÄ±yor. Okullara paketli gÄ±da girmeyecek. Çocuklara paketli gÄ±da verilmeyecek. Gençlerimiz hastalanmayacak. En önemli çözüm de gebelere ÅŸeker yüklemesi yapÄ±lmayacak." (DHA)

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