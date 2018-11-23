İki çocuğu patlamada yaralandı, 900 lira yardım parası verdiler

Fırat TOPAL

Diyarbakır

Batman’da geçtiğimiz ağustos ayında sokakta buldukları cismin patlaması sonucu iki kardeşten H.E.(8) bir elini kaybetti, kardeşi H.E. (4) ise gözünü kaybetme riski karşısında. Aileye patlama sonrası devlet yetkilileri tarafından sadece 900 TL yardım yapıldı. Ancak aileden sadece protez el için 100 bin TL istendi. 7 kişilik aile ile tek odalı evde yaşayan ve simit satarak ailesinin geçimini sağlamaya çalışan baba Mehmet E. çocuklarının tedavi masrafları için kamuoyuna duyarlılık çağrısı yaptı.

14 Ağustos 2018 tarihinde Batman’ın Yeşiltepe Mahallesi’nde sokakta buldukları bir cismin patlaması sonucu 2’si ağır 4 çocuk yaralanmıştı. Yaralananlardan H.E.(8), H.E.(4), E.E. (4) adlı üç çocuk kardeş, Y.E. ise amcalarının çocuğu. Patlamada ağır yaralanan kardeşlerden H.E.(8) bir elini kaybederken, H.E.(4) ise gözünü kaybetme riski ile karşı karşıya kaldı. Diğer çocukların ise psikolojik sorun yaşadığı belirtiliyor.

SADECE PROTEZ EL İÇİN 100 BİN TL İSTENDİ

Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında sağlık sigortası olan aileden elini kaybeden çocuğa protez el takılması için 100 bin TL istendi. Gözünü kaybetme riski olan diğer çocuğun daha iyi tedavi edilmesi için İstanbul’da Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden aileye çocuğun 2 kez ameliyat olması gerektiği belirtildi. Ancak maddi durumları iyi olmayan aile nasıl yapacaklarını kara kara düşünüyor.

TEK GEÇİM KAYNAKLARI SATILAN SİMİTLER

Çocukların 38 yaşındaki babası Mehmet E. bugüne kadar çeşitli işlerde çalışmış ve şimdilerde ise simit satarak ailesinin yaşamını idame ettirmeye çalışıyor. 7 kişilik aileyi geçindirmeye çalışan Mehmet E, Batman’da 5 çocuğu ve eşiyle tek odalı evde yaşıyor. Kaldığı evde mutfak ve banyo için de aynı yer kullanılıyor. Bugüne kadar çocuklarının eş dostun yardımı ile bir takım tedavilerin yapıldığını belirten Mehmet E. gazetemiz Evrensel üzerinden kamuoyuna duyarlılık çağrısı yaptı.

EŞ DOST YARDIM YAPTI AMA YETMEDİ

Yaşadıklarını anlatan Baba Mehmet E. “Bu olayda 4 çocuk yaralanmıştı. Benim 3 çocuğum biri de ağabeyimin oğlu. Benim küçük çocuğumun durumu iyi, diğer iki çocuğumun durumu ağır. İki defa tedavileri için İstanbul’a gittim. Sonra Diyarbakır’a geldik. Şimdi bir süre sonra tekrar İstanbul’a gitmem gerekecek o da gidebilirsek, gücüm yok” diyor. Mehmet E. çocuklarının hastane masrafları ve tedavileri için bir süre arkadaş ve akrabalarının yardım etmeye çalıştığını ancak daha sonra borçlanmak zorunda kaldığını, bunun da çocuklarının tedavisi için yetersiz kaldığını söyledi.

DEVLET YETKİLİLERİ İSE SADECE 900 TL VERDİ

Patlama sonrası kendilerine devlet yetkilileri tarafından ise Sosyal Yardımlaşma Vakfı üzerinden sadece 900 TL yardım yapıldığının bilgisini de paylaşan Mehmet E. “Bir çocuğumun eli yok, diğeri gözünü kaybetmek üzere, küçük kızımın psikoloji bozulmuş. Dokununca bile bağırıyor. Paramparça olduk işte. Kimseden bir şey istemiyorum. Sadece 100 bin TL lazım çocuğumun protezi için, ben para istemiyorum. Devlet bunu karşılasın, çocuğuma protez yapsınlar. Okulda çok başarılı, derece yaptı” diyor.