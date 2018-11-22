KESK KadÄ±n Meclisi: Åžiddete karÅŸÄ± alanlardayÄ±z

25 KasÄ±mâ€™da kadÄ±nlarÄ± alanlara Ã§aÄŸÄ±ran KESK Ä°stanbul KadÄ±n Meclisi aÃ§Ä±klamasÄ±nda 'Åžiddetin her tÃ¼rlÃ¼sÃ¼ne karÅŸÄ± bir kez daha alanlardayÄ±z' denildi.

25 KasÄ±m’da kadÄ±nlarÄ± alanlara çaÄŸÄ±ran KESK Ä°stanbul KadÄ±n Meclisi, "Åžiddetin her türlüsüne karÅŸÄ±; savaÅŸa, tacize, tecavüze, yoksulluÄŸa, haklarÄ±mÄ±zÄ±n yok edilmesine, eÅŸitsizliÄŸe ve gericiliÄŸe karÅŸÄ± bir kez daha alanlardayÄ±z" dedi.

Kamu Emekçileri SendikalarÄ± Konfederasyonu (KESK) Ä°stanbul KadÄ±n Meclisi, 25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddete KarÅŸÄ± UluslararasÄ± Mücadele ve DayanÄ±ÅŸma Günü kapsamÄ±nda, "YoksulluÄŸa, güvencesizliÄŸe, ÅŸiddete karÅŸÄ± kadÄ±nlar mücadelede buluÅŸuyor" ÅŸiarÄ±yla Ä°stanbul CaÄŸaloÄŸlu'nda bulunan Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler Ä°l MüdürlüÄŸü önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirdi. "Aile deÄŸil kadÄ±nÄ±z. Kimsenin makbul kadÄ±nÄ± deÄŸiliz. Huzur isyanda" pankartÄ±nÄ±n açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, sÄ±k sÄ±k "YaÅŸasÄ±n kadÄ±n dayanÄ±ÅŸmasÄ± " ve "Jin jiyan azadi" sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±.

AçÄ±klamayÄ± Ä°stanbul 7 No'lu Åžube KadÄ±n Sekreteri Åžaheser Kocakaya yaptÄ±.

'ÅžÄ°DDETE KARÅžI ALANLARDAYIZ'

Ataerkil kapitalist sistemin yarattÄ±ÄŸÄ± eÅŸitsizlik, ayrÄ±mcÄ±lÄ±k ve savaÅŸlarÄ±n derinleÅŸerek devam ettiÄŸini söyleyen Kocakaya, "Tüm dünyada devletler uyguladÄ±klarÄ± baskÄ±cÄ± politikalarla kadÄ±na yönelik ÅŸiddetin boyutlarÄ±nÄ± ve dozajÄ±nÄ± arttÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. Böylesi bir gerçekliÄŸin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bugün, biz kadÄ±nlar ataerkil kapitalizme ve yarattÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddetin her türlüsüne karÅŸÄ±; savaÅŸa, tacize, tecavüze, yoksulluÄŸa, haklarÄ±mÄ±zÄ±n yok edilmesine, eÅŸitsizliÄŸe ve gericiliÄŸe karÅŸÄ± bir kez daha alanlardayÄ±z" dedi.

'POLÄ°TÄ°KALAR ÅžÄ°DDETÄ° ARTTIRIYOR'

"AKP/Saray iktidarÄ±, milliyetçi, tekçi, dinci muhafazakar politikalarÄ±nÄ±, kapitalizmin 80’ler sürümü neoliberal politikalarÄ±yla harmanlayarak, savaÅŸ politikalarÄ±nÄ± da arkasÄ±na alarak oldukça uyumlu bir ÅŸekilde sürdürüyor" diyen Kocakaya, devamla ÅŸunlarÄ± söyledi: "Bu politikalar, cinsiyet ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± pekiÅŸtiriyor, kadÄ±n cinayetlerini, kadÄ±na yönelik ÅŸiddeti, tacizi ve mobbingi arttÄ±rÄ±yor. Ucuz ve güvencesiz iÅŸ gücü olarak sermayenin her daim sarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kadÄ±n emeÄŸi, ancak iÅŸ ve aile yaÅŸamÄ± uyumlaÅŸtÄ±rma anlayÄ±ÅŸÄ±yla, esnek, parçalÄ± istihdamÄ±n vazgeçilmez unsuru olarak, deÄŸersizleÅŸtirilerek istihdamda kendine yer bulabiliyor. Esasen de, KHK’ler eliyle iÅŸ güvencemiz fiili olarak ortadan kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. ÇalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±nda da, ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve eÅŸitsizliÄŸi en derin yaÅŸayan yine kadÄ±nlar olmaktadÄ±r. Ev içerisinde görünmez kÄ±lÄ±nan emeÄŸimiz ücretli istihdam içerisinde de geleneksel rollere göre konumlandÄ±rÄ±lmakta, kamusal hizmet olmasÄ± gereken çocuk, yaÅŸlÄ± ve hasta bakÄ±m sorumluluÄŸu her daim kadÄ±nlarÄ±n omzuna yüklenmektedir. Tüm bunlar, yoksulluÄŸun kadÄ±nlaÅŸmasÄ±na güçlü bir zemin sunuyor. Biz kadÄ±nlar olarak makbul kadÄ±n dayatmalarÄ±nÄ±, dört duvar arasÄ±nda çocuk bakÄ±mÄ±, yaÅŸlÄ± bakÄ±mÄ± gibi ev içi iÅŸlere hapsedilmeyi, yoksullaÅŸmayÄ±, güvencesizliÄŸi, müftülük nikahÄ±nÄ± bizlere dayatÄ±lan dört duvarÄ±n belgesi olan evlenme cüzdanlarÄ±nÄ± kabul etmiyoruz."

AçÄ±klama, atÄ±lan sloganlarla son bulurken, kadÄ±nlar tutuklu KESK'li kadÄ±nlara kart atmak için Sirkeci Büyük Postanesi'ne gitti. (Ä°stanbul/MA)



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