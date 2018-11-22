Mardinâ€™de KHKâ€™lerin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde aÃ§Ä±klama: Geri dÃ¶neceÄŸiz

Mardin KESK Åžubeler Platformu tarafÄ±ndan KHKâ€™lerin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde yapÄ±lan basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda â€œKHKâ€™ler gidecek biz kalacaÄŸÄ±z, geri dÃ¶neceÄŸiz' dendi.

Mardin KESK Åžubeler Platformu tarafÄ±ndan 22 KasÄ±m 2016 tarihinde yayÄ±nlanan KHK’lerin yÄ±l dönümünde yapÄ±lan basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda “KHK’ler gidecek biz kalacaÄŸÄ±z, geri döneceÄŸiz” denildi.

BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okuyan KHK ile ihraç edilen Mustafa Benli iki yÄ±l devam eden OHAL sürecinde TBMM’nin devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, hukukun askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve Türkiye’nin KHK’lerle yönetilen bir tek adam rejimine dönüÅŸtürüldüÄŸü ifade ederek; “Kamuda yaÅŸanan iÅŸten atma, açÄ±ÄŸa alma ve sürgünler 12 Eylül askeri darbesini gölgede bÄ±rakmÄ±ÅŸ, ÅŸu ana kadar yüz binlerce kamu emekçisi hukukun evrensel ilkeleri çiÄŸnenerek, keyfi olarak iÅŸten atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r” dedi.

22 KasÄ±m 2016 tarihinde yayÄ±nlanan KHK’nin, doÄŸrudan sendika yönetici ve üyelerini hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ÅŸube baÅŸkanlarÄ± ve yöneticileri baÅŸta olmak üzere konfederasyona baÄŸlÄ± sendika üyelerinden yüzlercesinin hukuksuz bir ÅŸekilde iÅŸinden atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Benli ÅŸunlarÄ± söyledi; “Türkiye’yi 15 Temmuz’a getiren süreçten ders çÄ±karmayan siyasi iktidar, kamuda kadrolaÅŸma çalÄ±ÅŸmalarÄ±na hÄ±z verirken, Gülen cemaatinin yerine baÅŸka cemaat ve tarikatlarÄ± ikame etmiÅŸtir. SendikamÄ±zÄ±n yönetici ve üyelerinin darbe giriÅŸimi ile iliÅŸkilendirilerek iÅŸten atÄ±lmasÄ± eÅŸyanÄ±n tabiatÄ±na aykÄ±rÄ±dÄ±r. SendikamÄ±zÄ±n ilke ve amaçlarÄ±, siyasi iktidarÄ±n da kamu emekçilerine dönük saldÄ±rÄ± politikalarÄ± ortadadÄ±r. Siyasi iktidar, Kamu emekçilerinin ekonomik talepleri dÄ±ÅŸÄ±nda adil bir vergi, sosyal güvenlik ve yargÄ± sistemi için de mücadele eden SendikamÄ±zÄ± hedef almÄ±ÅŸtÄ±r.”

KESK’in amaç ve ilkeleri doÄŸrultusunda çalÄ±ÅŸmalarÄ±na kararlÄ± bir ÅŸekilde devam ettiÄŸini vurgulayan Benli; “SendikamÄ±z bir yandan iÅŸten atÄ±lan üye ve yöneticilerimizle her düzeyde dayanÄ±ÅŸmayÄ± sürdürürken, bir yandan da mücadele etmeye devam etmektedir. Bu gün buradan bir kez daha sesleniyoruz. OHAL Komisyonu laÄŸvedilmeli, OHAL sonucu yaÅŸanan maÄŸduriyetleri giderecek evrensel hukuka uygun düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Tarihin en güzel yerinde son sözü hep direnenler söyler ÅŸiarÄ±yla, bütün üyelerimiz görevlerine dönene kadar, yaÅŸanan bu hukuksuzluklar karÅŸÄ±sÄ±nda mücadele kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± içinde olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± buradan bir kez daha kamuoyuyla paylaÅŸÄ±yoruz. KESK, Kamu emekçilerinin haklÄ± talepleri için çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± yolda yürümeye devam edecektir” dedi. (HABER MERKEZÄ°)







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