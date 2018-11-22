Mardin ve DiyarbakÄ±r'da KHKâ€™lerin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde aÃ§Ä±klama

Mardin ve DiyarbakÄ±r'da KHKâ€™lerin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde yapÄ±lan basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda 'KHKâ€™ler gidecek biz kalacaÄŸÄ±z, geri dÃ¶neceÄŸiz' dendi.

DiyarbakÄ±r’da Tüm Bel-Sen 2 yÄ±l önce OHAL döneminde yayÄ±mlanan 677 sayÄ±lÄ± KHK’nin yÄ±l dönümüne iliÅŸkin basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. KHK ile birçok emekçinin iÅŸinden olduÄŸu belirtilen açÄ±klamada, 2 yÄ±la raÄŸmen emekçiler hakkÄ±nda kesinleÅŸmiÅŸ cezanÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± dile getirildi.

2 yÄ±l önce yayÄ±mlanan 677 sayÄ±lÄ± KHK ile yerel yönetimlerde çalÄ±ÅŸanlarÄ±n ihraç edilmesinin 2. yÄ±l dönümü dolayÄ±sÄ±yla Tüm Bel-Sen DiyarbakÄ±r Åžubesi, DiyarbakÄ±r Ofis semtinde bulunan AZC Plaza önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

BÄ°RÇOK EMEKÇÄ° Ä°ÅžÄ°NDEN OLDU

AçÄ±klamayÄ± yapan Tüm Bel Sen KadÄ±n Sekreteri Bahar YÄ±ldÄ±rÄ±m, iktidarÄ±n iki yÄ±l önce yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± 677 sayÄ±lÄ± KHK ile seçimle alamadÄ±ÄŸÄ± belediyeleri kayyÄ±mla alarak

Özellikle bölgedeki emekçilerin ve sendikalarÄ±n hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. YÄ±ldÄ±rÄ±m, “677 sayÄ±lÄ± KHK ile KESK’e baÄŸlÄ± Tüm Bel-Sen, BES ve DÄ°SK Genel-Ä°ÅŸ üye ve yöneticilerine ilk yönelim olmuÅŸ ve arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z hukuksuz bir biçimde iÅŸten atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Sadece KHK’lerle deÄŸil sözleÅŸme fesihleri, hizmet alÄ±mlarÄ±na yönelik sözde güvenlik soruÅŸturmalarÄ± ile birçok arkadaÅŸÄ±mÄ±z hukuksuz bir biçimde iÅŸinden edilmiÅŸtir” dedi.

2 YILA RAÄžMEN KESÄ°NLEÅžMÄ°Åž CEZA YOK

Bölge illerinde yaÅŸanan bu durumu AKP’nin belediyesini alamadÄ±ÄŸÄ± illerde kayyÄ±mlar üzerinden özellikle emekçileri hedef seçtiÄŸini ifade eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Ä°lk KHK’lerin yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± günden bugüne kadar iki yÄ±l geçmiÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen haklarÄ±nda herhangi bir kesinleÅŸmiÅŸ ceza olmamasÄ±na raÄŸmen arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z halen oluÅŸturulmuÅŸ olan OHAL komisyonunun kararÄ±nÄ± beklemekte, hakkÄ±nda karar verilenler ise komisyonca baÅŸvurularÄ± reddedilerek sonuçlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ret gerekçelerinde ortaya konan nedenlerin hiç biri hukuki deÄŸildir” dedi.

MÜCADELELERÄ° SÜRECEK

YÄ±ldÄ±rÄ±m, son olarak “Emek ve demokrasi mücadelemizi hedef alan her türlü baskÄ± ve engelleyici politikalara karÅŸÄ± bugün burada olduÄŸu gibi yarÄ±n da ve her alanda örgütlü gücümüzle karÅŸÄ± duracaÄŸÄ±mÄ±zÄ±, fiili-meÅŸru mücadelemizi yürüteceÄŸimizi tüm kamuoyu ile paylaÅŸÄ±yoruz” dedi. (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

'GERÄ° DÖNECEÄžÄ°Z'

Mardin KESK Åžubeler Platformu tarafÄ±ndan 22 KasÄ±m 2016 tarihinde yayÄ±nlanan KHK’lerin yÄ±l dönümünde yapÄ±lan basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda “KHK’ler gidecek biz kalacaÄŸÄ±z, geri döneceÄŸiz” denildi.

BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okuyan KHK ile ihraç edilen Mustafa Benli iki yÄ±l devam eden OHAL sürecinde TBMM’nin devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, hukukun askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve Türkiye’nin KHK’lerle yönetilen bir tek adam rejimine dönüÅŸtürüldüÄŸü ifade ederek; “Kamuda yaÅŸanan iÅŸten atma, açÄ±ÄŸa alma ve sürgünler 12 Eylül askeri darbesini gölgede bÄ±rakmÄ±ÅŸ, ÅŸu ana kadar yüz binlerce kamu emekçisi hukukun evrensel ilkeleri çiÄŸnenerek, keyfi olarak iÅŸten atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r” dedi.

22 KasÄ±m 2016 tarihinde yayÄ±nlanan KHK’nin, doÄŸrudan sendika yönetici ve üyelerini hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ÅŸube baÅŸkanlarÄ± ve yöneticileri baÅŸta olmak üzere konfederasyona baÄŸlÄ± sendika üyelerinden yüzlercesinin hukuksuz bir ÅŸekilde iÅŸinden atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Benli ÅŸunlarÄ± söyledi; “Türkiye’yi 15 Temmuz’a getiren süreçten ders çÄ±karmayan siyasi iktidar, kamuda kadrolaÅŸma çalÄ±ÅŸmalarÄ±na hÄ±z verirken, Gülen cemaatinin yerine baÅŸka cemaat ve tarikatlarÄ± ikame etmiÅŸtir. SendikamÄ±zÄ±n yönetici ve üyelerinin darbe giriÅŸimi ile iliÅŸkilendirilerek iÅŸten atÄ±lmasÄ± eÅŸyanÄ±n tabiatÄ±na aykÄ±rÄ±dÄ±r. SendikamÄ±zÄ±n ilke ve amaçlarÄ±, siyasi iktidarÄ±n da kamu emekçilerine dönük saldÄ±rÄ± politikalarÄ± ortadadÄ±r. Siyasi iktidar, Kamu emekçilerinin ekonomik talepleri dÄ±ÅŸÄ±nda adil bir vergi, sosyal güvenlik ve yargÄ± sistemi için de mücadele eden SendikamÄ±zÄ± hedef almÄ±ÅŸtÄ±r.”

KESK’in amaç ve ilkeleri doÄŸrultusunda çalÄ±ÅŸmalarÄ±na kararlÄ± bir ÅŸekilde devam ettiÄŸini vurgulayan Benli; “SendikamÄ±z bir yandan iÅŸten atÄ±lan üye ve yöneticilerimizle her düzeyde dayanÄ±ÅŸmayÄ± sürdürürken, bir yandan da mücadele etmeye devam etmektedir. Bu gün buradan bir kez daha sesleniyoruz. OHAL Komisyonu laÄŸvedilmeli, OHAL sonucu yaÅŸanan maÄŸduriyetleri giderecek evrensel hukuka uygun düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Tarihin en güzel yerinde son sözü hep direnenler söyler ÅŸiarÄ±yla, bütün üyelerimiz görevlerine dönene kadar, yaÅŸanan bu hukuksuzluklar karÅŸÄ±sÄ±nda mücadele kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± içinde olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± buradan bir kez daha kamuoyuyla paylaÅŸÄ±yoruz. KESK, Kamu emekçilerinin haklÄ± talepleri için çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± yolda yürümeye devam edecektir” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 KasÄ±m 2018 20:30

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